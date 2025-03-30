奪命提示｜區明妙自爆將會穿女僕裝出場　下次出寫真著三點式

TVB劇集《奪命提示》昨日（29日）於觀塘一商場舉行宣傳活動，區明妙活動後接受傳媒的訪問表示今次的角色有很多新嘗試：「有好多好有趣或者係未試過表演畀大家睇嘅嘢，即係可能唱歌跳舞，嚟緊都有感情戲同特別造型咁。」她透露之後將會穿女僕裝，但又與劉穎鏇及郭柏妍無關，反而與陳山聰及劉佩玥有關。說到女僕裝，區明妙覺得很新鮮，因為自己未試過cosplay這方面。至於被問到會否有床戲時，她只表示：「可能同山聰會有啲再close小小接觸咁樣。」

張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、區明妙、文偉鴻等人都有出席《奪命提示》宣傳活動。（陳順禎 攝）

丁子朗同張振朗有甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。（陳順禎 攝）

丁子朗同張振朗有甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。（陳順禎 攝）

區明妙活動後接受傳媒的訪問表示今次的角色有很多新嘗試。（陳順禎 攝）

區明妙透露之後將會穿女僕裝，但又與劉穎鏇及郭柏妍無關。（陳順禎 攝）

區明妙被問到今年會否再出寫真時，她透露今年或下年想趁夏天推出比較清涼的寫真：「上一輯比較清新小小嘅，如果今次出嘅話就想比較夏日少少。（底線係咩？可以露啲咩？）底線啊！好保守啊，泳衣囉！（三點式？）差唔多啦，或者睡衣囉。」

區明妙被問到今年會否再出寫真。（陳順禎 攝）

區明妙透露今年或下年想趁夏天推出比較清涼的寫真。（陳順禎 攝）

至於說到日前與陳山聰及劉佩玥唱歌跳舞就被網民大讚，她自己都表示收到很多網民的片段，區明妙笑指覺得好襯：「佢哋呢個八九十年代再加上我呢個Gen Z時代，真係一個幾特別幾新鮮嘅組合！（掛咗幾耐？）冇啊，我哋即日嚟㗎！即刻嚟㗎！即興作咁樣！」區明妙大爆陳山聰及劉佩玥一到場就已經想好舞步，一開拍就直接來。