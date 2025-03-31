「40億千金」嫁日籍金融才俊　龍鳳鈪掛全身巨型金牌掛頸勁有行頭

「40億千金」蔡頌思是「海產大王」之稱的新華集團創辦人蔡繼有的孫女，而爸爸則是香港企業家、香港新華集團主席和香港中華總商會會長蔡冠深。早前她宣布封盤做人妻，日前（29日）正式舉行婚禮，下嫁日籍金融才俊Mikie。

「40億千金」蔡頌思昨日正式舉行婚禮，下嫁日籍金融才俊Mikie。(ig@jocelynchoizs)

「40億千金」蔡頌思昨日正式舉行婚禮，下嫁日籍金融才俊Mikie。(ig@jocelynchoizs)

蔡頌思與日籍老公Mikie的婚禮分上下午舉行，上午先舉行接新娘及註冊儀式，晚上則在五星級酒店筳開二十多席。不少TVB高層都有現身飲宴，例如樂小姐、汪明荃及張達明等，怎至連特首李家超都有到賀。汪明荃昨日（30日）在社交平台分享了多張飲宴的照片並表示：「參加蔡冠琛先生太太嫁女婚宴，一對新人Jocelyn/Mikie，郎才女貌非常登對。恭祝一對新人甜蜜幸福，開開心心。恭喜蔡先生及太太新任外父外母。恭喜恭喜！」

蔡頌思與日籍老公Mikie的婚禮。(ig@wang_liza)

汪明荃在社交平台分享了多張飲宴的照片。(ig@wang_liza)

怎至連特首李家超都有到賀。(ig@jocelynchoizs)

相中可以見到新娘蔡頌思穿中式裙褂拍照時，全身戴滿金器，雙手戴了兩對龍鳳鈪外，掛上都頸滿龍鳳鈪。除了龍鳳鈪外，蔡頌思頸上都有一塊巨型金牌，行頭認真「勁」。蔡頌思接受其他傳媒訪問時都有提及到婚禮的情況，她表示婚禮很感動及開心，老公講愛的宣言時很感動，而且他亦努力練習廣東話，她指自己雖然聽不明白老公說什麼，但就聽到「洗衫煮飯拖地樣樣得」。

相中可以見到新娘蔡頌思穿中式裙褂拍照時，全身戴滿金器，雙手戴了兩對龍鳳鈪外，掛上都頸滿龍鳳鈪。(ig@wang_liza)

蔡頌思頸上都有一塊巨型金牌，行頭認真「勁」。(ig@wang_liza)

蔡頌思更透露玩新郎時老公與兄弟團要穿上美少女戰士服裝大跳K-Pop舞，更指老公與兄弟都很享受，因為本以為他們會不情願。蔡頌思指除了跳舞外，更玩了「冰桶夾麻雀」、「新郎矇眼幫兄弟搽唇膏」這些遊戲，而老公亦「過五關斬六將」後奪得美人歸。

蔡頌思更透露玩新郎時老公與兄弟團要穿上美少女戰士服裝大跳K-Pop舞。(ig@jocelynchoizs)

蔡頌思更笑指婚禮當中換了7套晚裝，是換得最多晚裝的新娘：「酒店話我打破咗紀錄，換咗7條裙。」因為除了中式裙褂及西式婚紗外，還有不同的晚裝。