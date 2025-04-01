「60歲抗癌男星」現身蔡頌思婚宴　出入曾需攙扶今西裝骨骨勁精神

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）早前出嫁擺酒大宴親朋好友，行禮着婚紗就似是童話故事的公主一樣，晚上擺酒着裙掛搖身一變成了妃嬪皇后一般，而且身上穿戴的巨型龍鳳鈪更成為焦點。婚宴中出席的嘉賓亦相當有份量，有特首李家超到場祝賀，還有汪明荃、張達明、TVB高層樂易玲等亦到場慶賀。

恭喜晒！蔡頌思結婚。（IG圖片）

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）早前出嫁擺酒大宴親朋好友。（梁碧玲攝）

婚禮當日，特首李家超到場祝賀。（IG@jocelynchoizs）

婚禮當日蔡頌思真係好靚！（IG@jocelynchoizs）

汪明荃（Liza姐）於日前在Instagram上分享當晚的盛況，貼出一系列合照。當中有Liza姐與主人家蔡頌思的合照，也有她和友人貴婦團，樂小姐等人的合照。令人驚喜的是，60歲的張達明也與Liza姐同框。戴着賊仔帽，身穿西裝繫着頸巾的他，雖然看上去稍有老態，臉型較為瘦削，但卻十分有精神！

汪明荃（Liza姐）分享合照。（IG@wang_liza）

張達明上一次公開露面，有一段時間了，大概是去年10月他參演的電影《焚城》首映禮的時候。當時他在台上笑容滿面地拍照，還有一段現場片段被網民在小紅書分享。當時的片段中，張達明準備走進戲院時，身邊有多人陪伴，行動緩慢，但精神看起來不錯，還不忘向現場人士揮手致意。

張達明好精神！（IG@wang_liza）

張達明在2011年確診鼻咽癌，經歷了長達7年的抗癌歷程。治療期間，他曾不幸遭遇金屬中毒，病情反覆不定。一度傳出他因大量電療與化療，導致四肢無力和麻痺，活動能力受到嚴重影響。最嚴重時，他連筷子都拿不起來。抗癌後遺症還包括右耳聽力僅剩五成，左耳聽力剩八成，需不時抽膿才能聽清別人說話，情況令人擔憂。幸好如今他已成功戰勝癌症，其意志力實在令人敬佩。

張達明病癒復出後，憑《麥路人》獲提名金像獎最佳男配角。（劇照）

蔡卓妍飾演的張嘉文，向張達明飾演的老闆輕露驕人身材，被吸引得引不住出手。（《金手指》電影劇照）

張達明出席有份參演的電影《焚城》首映禮。（資料圖片）

網民鏡頭下的張達明更瘦削（影片截圖）