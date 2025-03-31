金秀賢記者會｜被提議待外界關注度降低再復出：無法將謊言當事實

金秀賢捲入與已故女星金賽綸的未成年交往風波，遭對方家屬公開2015年（金賽綸15歲時期）的Kakao Talk對話紀錄，其中包含「我何時才可以抱著妳睡」等爭議內容。事件發酵21天，「主角」金秀賢於今日（31日）在律師陪同下召開記者會，全程未開放媒體提問。

金秀賢今日下午舉行記者會。（影片截圖）

記者會由經紀公司「GOLDMEDALIST」代表安聖洙開場，他重申「依先前聲明，本次不安排提問環節，請大家見諒」。身穿全黑西裝的金秀賢隨後上台，以90度鞠躬開場，神情凝重表示：「大家好，我係金秀賢，首先對唔住，因為我一個人，造成好多人受到痛苦，仲有令故人無法安息，我深感愧疚。」金秀賢發言時數度哽咽落淚，坦承：「我係一個膽小鬼，我一直都係為咗保護自己擁有嘅嘢，總係會驚失去啲咩，只顧住逃避一切、直到現在才鼓起勇氣面對。」

其中金秀賢也講到，曾有人向他給予建議：「就順勢而為吧。為咗降低風險，先表現出適當的接受態度，咁樣別人嘅關注度就會降低，之後再準備復出。如果我聽從呢個建議，咁我嘅私生活就唔會被曝光到呢個程度。唔會每日都有人威脅我話：『聽日我要公開某張相』、『我要揭露某件事』，我亦唔會因為自己嘅私生活被公開，而受到羞辱。」但金秀賢坦言自己終究無辦法這樣做，因為他無法接受在被威脅、被強迫將謊言當作事實來招認。