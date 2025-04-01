71歲《天蠶變》男神近況曝光狀態驚人　自揭為一事在台灣踎足8年

現年71歲的顧冠忠近年鮮少在香港公開露面，其最後一部影視作品已是2021年播出的無綫劇《我家無難事》。雖然電視上看他不到，但其實顧冠忠都緊貼潮流，積極經營社交平台，又不時與太太前亞視藝員陳靖允以「夫妻檔」形式拍攝短片與網民互動。近日，顧冠忠又有新片分享，但對比內容，其凍齡狀態更令不少網民大吃一驚。

眼前的顧冠忠，已經是71歲，狀態極佳，真的一點都不似。（微博圖片）

顧冠忠近年主力內地發展。（微博圖片）

顧冠忠積極經營社交平台，還大俠造型示人，非常用心。（小紅書截圖）

有時仲同太太前亞視藝員陳靖允以「夫妻檔」形式拍攝短片與網民互動。（小紅書截圖）

近日，顧冠忠在社交平台以「終於揭秘他在台灣幹什麼」為題分享新片，工作人員問他，很多粉絲都想知道他是否台灣人？顧冠忠直言：「係啊，好多人問我。不過，我係正正宗宗香港出世嘅香港仔，到35歲嗰時就去咗台灣發展。（咁你喺台灣踎咗幾耐時間啊？）踎咗8年啊。（喺度做乜嘢啊？）你都唔知，我係去做明星，做演員啊！」展示出其幽默一面。不過不少網民卻把焦點放了在顧冠忠靚仔樣上，雖然年過70歲，但他保養得宜，擁一頭烏黑頭髮，臉上皺紋不算多，反而頸紋較為明顯，但這也是正常不過；另一讓人佩服的是顧冠忠的身型，沒有半點發福跡象，依然fit到漏，一身牛仔穿搭，穿出年輕感，這個感覺看起來如同40多歲，認真屈機。

好多人以為顧冠忠是台灣人。（小紅書截圖）

但他其實是正正宗宗的香港仔。（小紅書截圖）

35歲時才去台灣發展。（小紅書截圖）

顧冠忠在台灣待了8年。（小紅書截圖）

他說是去做明星，大曬幽默一面。（小紅書截圖）

顧冠忠的演藝生涯始於14歲，當時他加入張徹的「長弓電影」第一屆藝員訓練班，但因年齡太小未能畢業，同期學員包括梁家仁、鄭則仕等知名演員。1974年，他再次報考邵氏與TVB合辦的「演員訓練中心」第四期訓練班，與米雪、黃元申等人成為同學。雖然畢業後未獲簽約，但被導演楚原賞識，於1975年正式成為邵氏演員，參演過《小樓殘夢》、《流星蝴蝶劍》等電影。

顧冠忠邵氏年代劇照。（影片截圖）

顧冠忠當年頂替徐少強拍攝《天蠶變》未完戲份，而他更憑雲飛揚一角爆紅。（網上圖片）

1979年是顧冠忠演藝事業的轉折點，他先是與友人合資經營進出口貿易公司，同年因接替徐少強出演麗的電視武俠劇《天蠶變》而一舉成名。話說當年原主演徐少強忙於拍電影，在檔期難以配合下，拍到一半只能換角，而劇情巧妙安排主角因修煉天蠶神功而改變容貌，由顧冠忠頂上。此後在姊妹作《天龍訣》中，他繼續飾演「雲飛揚」一角，這個角色深入人心，以至1984年台灣華視製作《天蠶再變》時，他第三度出演該角色。

1984年台灣華視製作《天蠶再變》時，顧冠忠第三度出演該角色。（影片截圖）

顧冠忠曾到台灣發展，長達8年。（影片截圖）

顧冠忠曾接拍三級片，最為人熟知的是在《新金瓶梅》中飾演「武松」。（影片截圖）

顧冠忠其後將事業重心轉向台灣，90年代至千禧年間活躍於中港台三地，參與多部影視作品。不過這段時期他也曾接拍三級片，最為人熟知的是在《新金瓶梅》中飾演「武松」，這成為他演藝生涯中較為艱難的一段經歷。到2013年，顧冠忠加入無綫電視參演多套劇集，雖然主要飾演配角，但依然戲味十足。

顧冠忠2013年加入無綫，拍了多套劇。（《致命復活》劇照）

顧冠忠效力無綫期間雖然較多演配角，但依然戲味十足。（《使徒行者3》截圖）

在感情方面，顧冠忠有過兩段婚姻。與首任台灣妻子育有一子一女，但於1990年離婚。1995年，他與陳靖允因合作劇集《計中計狀元才》而相戀，經過15年愛情長跑，於2012年步入婚姻殿堂。如今，顧冠忠與前妻所生的子女均已成家立業，他曾在社交媒體分享三代同堂的溫馨照片，享受愜意的晚年生活。

生活愜意。（微博圖片）