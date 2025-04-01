70年代花旦爆兒子返港鬱鬱不得志　拒簽長約遭TVB「永不錄用」

現年75歲的黃淑儀（Gigi姐）是70年代無綫（TVB）當家花旦，19歲時跟年長21歲的資深導演兼TVB藝員訓練班導師劉芳剛結婚後，育有一子一女，但婚姻維持8年便結束。1981年，Gigi姐與醫生徐景清再婚並育有兩子，一家定居加拿大至今生活幸福美滿。而孻仔徐肇平遺傳Gigi姐的演藝細胞，在溫哥華電影學院畢業，並曾留港發展，可惜因為不願意跟TVB簽6年長約，而遭「永不錄用」，Gigi日前在網上節目重提此事，仍心痛兒子鬱鬱不得志，白白浪費幾年青春而向兒子道歉。

黃淑儀與現任丈夫徐景清育有兩子。

黃淑儀曾與孻仔徐肇平一齊拍飲食節目。（網上圖片）

徐肇平是溫哥華電影學院高才生

Gigi姐跟資深幕後人楊紹鴻的網上節目《娛樂雙嚮砲》日前播出最後一集，談到TVB的山頭文化及制度問題，Gigi姐和資深藝人高雄亦遇過不愉快經歷。但當提起兒子徐肇平在TVB的演藝生涯，Gigi姐特別肉緊，一開始已向兒子道歉說：「要同個仔say sorry，真係對佢唔住！我個仔喺溫哥華電影學院畢業，成績喺嗰屆最好，整個畢業典禮由佢做導演及安排，然後好多面試搵佢去試鏡，雄心壯志好想留喺溫哥華拍電影，連溫哥華電影學院嘅校長都派佢去上海教學生，只係佢唔太鍾意留喺上海。」

黃淑儀跟兒子講對唔住，因為當年係由佢提議兒子返港發展。（YouTube@娛樂雙嚮砲）

當年徐肇平個名喺TVB「永不錄用」個牌度。（YouTube@娛樂雙嚮砲）

於是Gigi建議兒子來港發展，以成龍拍《紅番區》台前幕後「執生」能力高作例子，覺得在香港做一年勝過在外國做三年。機緣巧合下，徐肇平有機會加入TVB，但不久便要求他簽6年長約，由於未有長遠力捧方案，而遭徐肇平拒絕。Gigi姐說：「公司打嚟問我，點解唔俾你仔簽，佢咁大個人唔到我話，佢自己話事。小朋友好多幕後嘅小朋友，話徐肇平個名喺『永不錄用』個牌度，任何人要用佢都唔使諗嘞，因為佢冇簽約。」

楊紹鴻：好多藝員呻到樹葉都落晒

楊紹鴻問是否做特約演員都不可以？Gigi姐續說：「係嘞，所以我個仔好屈屈不得志留咗喺香港一段時間，勸佢學好中文、國語，但對佢嚟講係一件好難嘅事，因為睇中文字唔識係一個障礙，亦係懶惰唔夠積極。浪費幾年時間情願返溫哥華，佢話就算做警局裏面得幾句對白，一樣有架大車俾佢哋，有自己化妝間、自己休息室，覺演員備受專重，情願喺溫哥華咁樣。呢件事令我諗公司培育一個人，你覺得有條件，但用苛刻條件困實佢，但係咪應該有計劃培育演員？」楊紹鴻直言TVB山頭文化存在多時：「藝員部有藝員部老細一黨專政，戲劇組又有老細一黨專政，我諗大家好多藝員呻到樹葉都落晒。」

黃淑儀心痛兒子留港發展鬱鬱不得志。（YouTube@娛樂雙嚮砲）

藝員撐徐肇平反遭公司「照肺」

Gigi還指當年兒子被「雪藏」還有後續，因為徐肇平推出烹飪書獲好友力捧而遭責備，她說：「佢哋去完書展將相放上網，即刻俾公司知道後就打嚟鬧，我請呢班小朋友去high tea，一個二個接電話被鬧：『你戇居嘅，唔知公司雪藏佢咩，做咩要捧佢場』，鬧到喊！呢啲唔係咩黑幕，我講係事實，我講親身經歷，我在場睇到。公司所謂規矩，我無權過問，但公司就係毀喺呢啲人手裏面，我可以咁講！」

徐肇平喺溫哥華電影學院畢業。（IG@shaopin）

在香港識咗大班好朋友。（IG圖片）

黃淑儀都好關心一班後輩。（IG圖片）