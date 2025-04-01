樂基兒被爆暗撻女星殺手專車接送密會　男方情史多曾傳劈腿李施嬅

現年44歲的混血模特兒樂基兒 (Gaile) 與天王黎明於2008年結婚，2012年離婚。她於2017年與食品大亨朱智豪 (Ian) 再婚，婚後育有一子Hunter，可是於2023年驚爆離婚，並於同年9月坦承自己已經回復單身。樂基兒亦全面復出演藝圈，重新投入工作，又轉跑道做靜修導師，開辦公開瑜伽課，享受單身生活。今日有報道指樂基兒暗撻有女星殺手之稱的潘啟翀 (Derek)。

樂基兒回復單身。(IG圖片)

樂基兒在西班牙大曬性感長腿。（小紅書）

樂基兒自拍性感美照。(ig圖片)

報道指樂基兒日前出席劉晨芝新節目發布會，在活動上如沐春風的她表示自己現時沒有人追，因為經常要飛來飛去，亦未準備好展開一段新戀情。而她離開時就登上了潘啟翀安排的7人車到上環一間酒店甜蜜約會。有指樂基兒是於3個月前在一個派對上與潘啟翀邂逅，男方對她展開猛烈的追求攻勢，結果成功奪得芳心，兩人早前拍拖出席好友的聚會，期間更表現得相當痴纏，他倆的戀情在名人圈已是公開的秘密。

Gaile曾是黎明老婆。(樂基兒ig)

樂基兒性感大露背。（小紅書截圖）

樂基兒自拍照臉上深痕引起網民熱議。（IG圖片）

現年49歲的潘啟翀畢業於美國南加州大學，考獲工商管理學士學位，回流返港後從事金融行業。有指潘啟翀的外形似呂良偉，加上嘴甜，所以有不少靚女、model埋身。而靠住這個人際網絡，他很快認識到香港不少富豪級人馬，並火速賺到了他的第一桶金。據悉，他在美國讀大學時曾追過1998年亞洲小姐亞軍黃敏燁。有傳他曾與李彩華、李蕙敏、王秀琳、譚凱琪以及2020年落選港姐賴琦媛拍過拖，所以有女星殺手的稱號。潘啟翀與李彩華拍拖期間曾傳出他劈腿李施嬅，疑似一腳踏兩船被李彩華分手，且更被指因財失義。

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)