「億萬駙馬」伍富橋唔做TVB親生仔　富貴老婆激瘦30磅生圖曝光

「億萬駙馬」伍富橋在2014年在美國唸大學期間返港參加《超級巨聲4》入行，出道11年推出過不少歌曲包括《一劇之本》、《和你有些》和《很多很多份之一》等，又參與過不少劇集《法言人》和《十月初五的月光》和綜藝節目《3日2夜》等，可謂全方位藝人。日前，他與億萬千金老婆梁兆楹（Shirley）現身力撐HOY TV製作總監張志明的新節目《他鄉的煮人》首映宴時，透露不再做「親生仔」，與無綫改簽「一年一騷」。

伍富橋唔再做TVB親生仔！（ IG／@alvinngfukiu）

仍會繼續做歌手！（ IG／@alvinngfukiu）

兩公婆好恩愛！（梁碧玲攝）

二人現身力撐HOY TV新節目。（梁碧玲攝）

被問到與無綫合約，伍富橋向《香港01》透露：「嚟緊我會係無綫基本合約藝人，唱片公司合約同經理人合約都會完結。各位如果有咩工作上要搵我，歡迎DM我老婆或者DM我啦，好快就會覆你㗎啦！」活動當日，夫婦二人都明顯清減不少，除了伍富橋狀態比以往更Fit之外，Shirley更明顯瘦了一個碼，伍富橋透露老婆足足瘦了30磅，Shirley尷尬稱：「唔想拖垮佢健身教練嘅工作。（減咗幾多？）距離我最脹應該瘦咗30磅。 （有咩秘訣？）食少啲，比佢激多啲。（做幾日運動？）得閒就做吓。（減完未？）未，想睇吓可以去到邊。」不過，伍富橋就覺得足夠不希望老婆再瘦。

IG已轉聯絡方式。（截圖）

伍富橋不再做親生仔！（梁碧玲攝）

兩公婆都清減不少！（梁碧玲攝）

厲害！（梁碧玲攝）

可愛！（IG/@sysleungx）

幸福！（IG/@sysleungx）

恩愛！（IG/@sysleungx）