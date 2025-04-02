最索豪門姊妹花同框鬥靚一位激瘦幾圈成焦點　曾肥到無頸判若兩人

已故賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兩位千金何超雲、何超蓮，與四太梁安琪的千金何超雲向來感情相當不錯，她們除了私底下會見面，間中也會在活動上踫頭。昨日何超雲與何超蓮就分別於IG story分享了她們與何超盈的同框合照，大曬姊妹情。

29歲的何超盈在誕下女兒辛阡覓後，一直無暇瘦身，將近兩年時間何超盈於近年終於瘦身成功。（IG@xsabrinahox）

何超盈（IG@momomarioho）

何超雲首次曬比堅尼美照。(ig圖片)

何超蓮有樣有身材。（微博@何超蓮）

相中可見賭王三房千金何超雲、何超蓮與四房長女何超盈齊齊晚宴，三位頂級名媛同框鬥靚，各具美態。當中以何超蓮最為搶鏡，因為她的吊帶低胸晚裝裙把她的誘人身材表露無遺，性感非常，效果令人噴血。而何超盈亦同樣成為網民的焦點，她比之前陀B時真的瘦了幾圈，以「紙片人」姿態驚艷登場，與她四年前懷孕時暴脹至「肥到冇頸」的模樣判若兩人，甚至比她生女之前更瘦。

何超盈與何超蓮姊妹合照。(IG圖片)

(左起) 何超蓮、何超盈、何超雲好姊妹合照。(IG圖片)

何超盈自從結婚生女後作風極低調如神隱，2023年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團，照片曝光後引來網民關注，但事後何超盈在微博發長文公開譴責：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」，並自爆有社恐，只想低調生活，她更公開感謝好姊妹林心兒體諒：「只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度，我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。」可見兩人感情要好。

前年11月何超盈出席好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）、彭慧中等擔任姊妹團。

何超盈在微博發長文譴責，對照片流出相當不滿。（微博截圖）