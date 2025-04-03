83版射鵰歐陽鋒神隱多年搭巴士被偶遇　曝光近況精神飽滿不似84歲

現年84歲的老戲骨楊澤霖早年活躍於香港影視圈，曾先後效力四間電視台，出演多部經典作品，而數到最深入民心的一定是1983年版《射鵰英雄傳》裡面的「歐陽鋒」、以及在電影《賭神》飾演「南哥」，當中一句「畀面咪叫聲南哥」，更成為不少人的集體回憶。不過自2000年後，楊澤霖便開始淡出演藝圈，長居澳門，早年曾有指他經常在澳門賭場現身，當之後便「神隱」，至近日，有網民分享與楊澤霖的合照，曝光其近況。

1983年版的《射鵰英雄傳》，由楊澤霖飾演「西毒」歐陽鋒，也成為其代表作。（《射雕英雄傳》劇照）

楊澤霖電影《賭神》飾演「南哥」一角也非常經典。（《賭神》截圖）

近日，有網民在社交平台分享在澳門巴士上偶遇老朋友，而這位老朋友正是70至千禧年代活躍於影視圈的楊澤霖，該網民興奮寫道：「有時候老朋友就是講緣分，今天突然不打算開車改為以巴士代步，居然讓我碰見十幾年沒見面的好友楊澤霖！對，就是83版射雕英雄傳裡面的西毒歐陽鋒。老朋友見面相互訴說往事懷緬過去少不了，更重要的是我嘗試極力說服他復出拍電影，畢竟那個年代的歐陽鋒就是唯一，也是楊老師演技的巔峰之作」。

神隱多時的楊澤霖近日被野生捕獲，一點都不像84歲，氣色非常好。（小紅書圖片）

照片所見，淡出幕前多年的楊澤霖，保養得宜，雖說已經是年過80的老人家，但外表看起來比實際年齡年輕，一頭濃密頭髮不輸身旁友人，且精神飽滿露出慈祥的笑容，氣色相當好。近日氣溫急跌，但楊澤霖都是一件tee加一件大褸便輕鬆禦寒，足見老當益壯。而以往多演陰險、奸角的他，如今眉宇間盡是和藹之情。

楊澤霖有份參演《新紮師兄續集》。（《新紮師兄續集》截圖）

與周潤發有對手戲。（《新紮師兄續集》截圖）

由於楊澤霖神隱多時，故照片一出即引起網民熱議：「看著年輕」、「這樣看起來好慈祥」、「楊澤霖老師好多年沒有消息了 看來身體康健 很開心再次看到，祝健康長壽」；又勾起大家的集體回憶：「他飾演的奸角都好有氣派。」、「畀面咪叫聲南哥」、「太多經典角色了，歐陽鋒，獨孤無敵，年羹堯，霍都，江別鶴」。

95版《精武門》的「武田幸雄」也很經典。（《精武門》截圖）

同甄子丹有對打戲。（《精武門》截圖）

楊澤霖28歲時因對演戲感興趣和好奇，毅然報考了邵氏電影公司的演員訓練班，與狄龍、白彪、鄧光榮等日後影壇巨星為同學。最初他嘗試在電影跑龍套，多以飾演反派為主，在此期間曾參演過張徹、羅維、岳楓、楚原等導演的多部作品；其後楊澤霖轉戰電視圈，先後效力佳藝電視、麗的電視、無綫電視、亞洲電視，拍過多套膾炙人口的劇集，當中在83年版《射鵰英雄傳》電視劇版中飾演的「歐陽鋒」，以及95版《精武門》的「武田幸雄」等角色，都令觀眾留下深刻印象，成為其代表作。