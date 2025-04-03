混血星二代生圖流出未到50歲滿頭白髮　兩年前喪父曾被嫌窮拒婚

現年49歲的吳嘉龍（Carl）是混血星二代，爸爸是已故一代笑匠吳耀漢，媽媽Susan是英國人。吳嘉龍遺傳父親演藝細胞，2000年加入演藝圈，雖然星運平平，但五官立體，而且生得高大靚仔，憑着出眾的外形備受關注。不過，日前有網民在小紅書上載吳嘉龍的生圖近照，見他滿頭白髮、面容消瘦，比起同場大他7年的前TVB藝人黃子雄還要蒼老。

吳嘉龍（Carl）當年以模特兒身份出道。（視覺中國）

Carl是知名影星吳耀漢的兒子。（視覺中國）

吳嘉龍一向好孝順。（IG圖片）

吳嘉龍穿上一件綠色Jacket現身活動，期間與一位女士言談甚歡，吳嘉龍為遷就對方高度一直側着頭，後來疑發現被偷影，見他正面照明顯消瘦，前額和兩側髮鬢幾乎全是白髮，髮線更有移後跡象，樣子頗蒼老。雖然畫面開了瀘鏡，但仍見到吳嘉龍法令紋好深，比起經過打招呼的56歲黃子雄更顯老。不少網民感慨留言：「白人基因真的很不抗老...」、「瘦加上又有白人血統」、「老咗好多，後生的時好型」，但亦有人讚：「老了更帥」。

吳嘉龍生圖流出。（小紅書截圖）

滿頭白髮，比起大佢7年嘅黃子雄更多。（小紅書截圖）

臉都好瘦。（小紅書截圖）

吳耀漢離世兩年，他與第二任太太Susan育有三女一子，跟排第三的兒子吳嘉龍感情特別好，吳嘉龍經常在社交平台分享與爸爸的生活點滴，會陪爸爸到醫院洗腎，十分孝順。吳耀漢亦很緊張兒子的演藝事業，2004年導演楊凡開出一百萬酬勞，邀請吳嘉龍演出《桃色》做第一男主角，但遭父親吳耀漢反對，當年吳耀漢解釋：「那時候我認為章小蕙並不是演員，為何要找她？感覺這部戲只是『噱頭』。我告訴他一旦拍完這電影，他便『玩完』。這是一套三級片，這裏不是外國，是香港。中國人看到他拍了這樣一部三級片就是『玩完』，並不可以用西方思想去考量。」最後吳嘉龍都有接演該電影，但就飾演另一角色，編號4708的警察，相對較少裸露鏡頭及SM情節。

Carl曾與章小蕙、河莉秀合作拍攝情色電影《桃色》，當時他們還一起出席第55屆柏林電影節。（Getty Images）

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之後吳嘉龍的演藝事業一直載浮載沉，2018年曾有意跟拍拖5年的馬來西亞籍女友結婚，但竟被女方家長嫌棄無車無樓又無錢，經濟能力未達標。吳耀漢在活動上為兒子抱不平，寸爆未來親家說：「佢哋等緊我個仔發達。每個媽媽都想自己個女搵到個有車有樓嘅，但有晒呢啲條件嘅話又未必會揀你個女啦！一係佢幫個女搵個好啲囉！」近年吳嘉龍仍有參予電影演出，包括《闔家辣》、《贖夢》、《淺淺歲月》等，但都是配角角色。

吳嘉龍老咗都型。（ig@thecarlng）

一向唔注重打扮。（ig@thecarlng）

未到50歲已一臉滄桑。（ig@thecarlng）

Carl鍾意出海，但他似乎不太注重保養。（IG@thecarlng）