五索自爆因一事被馬清鏗激到喊想分手　揭男方多缺點卻被一招氹掂

現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖九年，育有4名子女，有指五索獲男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，她亦經常炫富，高調大曬豪宅內景、名牌手袋及靚車等等。雖然五索早前接受網台節目《絲打圍爐》訪問時承認婚外情事件爆出後，令男方有微言，更指「佢嬲爆」，但她至今依然得寵，且愈來愈高調。

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

與馬清鏗拍拖九年，五索5年生了4個小朋友。（IG@5kidsokma）

不過，五索日前就拍片透露自己上月因一事想跟馬清鏗分手。五索日前拍片表示突然變了感情顧問，分享她的心得，表示：「我覺得人係冇完美嘅，就當馬先生一個咁嘅人，佢好有錢對我好好啦，但其實佢都有好多缺點，佢真係一個好難相處嘅人嚟，佢係超級大直男啊！」五索續說：「我show 俾佢睇 (生蛇 ) 冇晒頭髮，佢第一個反應係：『啊好核突啊，咩嚟㗎？唔好過嚟啊，係咪有菌啊，唔好俾我睇，走啊走啊』佢嫌棄兼鄙視，我個下即刻爆喊，搵我best friend攬住喊，一齊諗方法，點樣戴假髮可以遮住嗰個位，而佢（馬清鏗）作為最親嘅人，連我嘅好朋友都不如，所以我嗰下真係好嬲啦！」

五索自爆想分手。(ig圖片)

五索自爆想分手。(ig圖片)

五索自爆想分手。(ig圖片)

事後馬清鏗就好識做地氹返五索，他翌日買了機票，並跟五索說：「你咁大壓力，我哋一齊去歐洲玩」，令五索立即打消分手的念頭。五索表示：「哇，每次想分手嘅時候，佢就做埋啲咁嘅嘢！所以一個人係唔會完美，就算佢把口唔叻，成日得罪我，但起碼有行動用心去安慰、關心我。我嘅擇偶條件就係，我好想另一半有啲行動，證明佢真係關心我或者愛我嘅。」五索直言沒有人是完美的，她只在乎對方是否能給予她想要的。