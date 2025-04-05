《聲夢傳奇》成絕響？　曾志偉坦承唔想搞認學員年齡輕不受控

《聲夢傳奇》曾經孕育了炎明熹、鍾柔美、姚焯菲、林智樂、冼靖峰等新星，但TVB總經理居然表示無意再辦類似節目？日前（03/4）曾志偉出席全新歌唱節目《聲秀》招募記者會時，就透露了有關意向，坦言不想再搞。

曾志偉受訪時透露舉辦《聲秀》的原因。（資料圖片）

曾志偉說：「《聲夢》得1、2啦，跟住《中年好聲音》嚟到第三屆啦，非常之成功，變咗好多年輕嘅會話『幾時又輪到我哋？』因為《中3》大家都知，都係35歲以上嘅香港參加者，而家有好多都蠢蠢欲動，但得十幾歲或者廿幾歲咁點算？所以就做返個為年輕人，畀個平台佢哋，就一齊參加啦。」

年紀輕，可以話係優點，同時都係缺點。（資料圖片）

年紀輕，可以話係優點，同時都係缺點。（資料圖片）

他又解釋《聲秀》名字的由來，說：「今次就變為16至30歲，等年紀大返啲嘅年輕人一齊去參加。《聲秀》包含了《聲夢》、《新秀》、《巨聲》呢3個TVB 30幾40年嚟成功嘅選秀節目，亦都出咗好多巨星，由梅艷芳開始到蘇永康、許志安，呢啲都係新秀出嚟。當然一班《巨聲》、《聲夢》嘅年輕人，更加希望畀年輕人見到，有咁多巨星喺度出嚟。頭先有一句口號：每一位嚟參賽嘅都係剎那間嘅動力，想參加就唔好諗啦，報名先啦。諗一諗就過咗㗎啦。過咗又一年，可能你又做咗另外嘅工作，要圓自己嘅夢趁後生，做咗佢先啦！」

《聲夢傳奇》系列好受歡迎。（資料圖片）

訪問中講到，會否因《聲夢》舉辦兩屆就完結而感到可惜，他就以香港小姐做例子，坦言每年有港姐入行而走紅，也有人消失不見了。《聲秀》是一個給予年輕人發揮的平台。有人提出是否因為《聲夢傳奇》參賽者年齡細而難控制，曾志偉直認：「係！所以今次將年齡提高，因發覺《聲夢傳奇》時，可能會影響到參賽者學業，就算比賽完參賽者參與度亦唔係好大，因為有啲覺得不錯嘅，剛到18歲又話去外國留學，要留學都唔能夠阻止。」

《聲夢傳奇》似足開紅館演唱會。（截圖）

Archie在《聲夢傳奇》中他學到的是怎樣去唱好一首歌，而在《亞洲超星團》中則學到舞台魅力。(陳順禎 攝)

炎明熹在《聲夢傳奇 第一次召集》中演唱《守望麥田》。（TVB截圖）

今次分別邀講了三個不同年代的歌唱比賽的參加者到場，分別有《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》的蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、冼靖峰、何晉樂、張馳豪、黃洛妍、李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢、陳昊廷。（葉志明 攝）