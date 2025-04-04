富貴港姐亞軍曾因失戀患厭食　再演變成暴食症：食完內疚想扣喉

2015年度香港小姐競選亞軍，現年32歲的龐卓欣，卸任後未有簽約TVB，轉向KOL發展。她與金融才俊男友Patrick亦感情穩定，兩人不時高調放閃，事業愛情兩得意！但原來她曾因失戀而患過厭食症，健康出現問題。



現年32歲的2015年度香港小姐競選亞軍龐卓欣。（IG：@adapcy）

現年32歲的2015年度香港小姐競選亞軍龐卓欣。（IG：@adapcy）

現年32歲的2015年度香港小姐競選亞軍龐卓欣。（IG：@adapcy）

億萬家底豐厚的龐卓欣未有與無綫簽約，更被傳媒揭發已成功以一千二百萬上車做業主。(IG@adapcy)

麥明詩激罕與龐卓欣同框。（Instagram/@adapcy）

龐卓欣2019年與拍拖6年的有米男友孫智威（Solomon）分手，同年再戀上金融才俊男友Patrick，更曾為男友大搞奢華吞拿魚壽司生日派對。有樣有身材的龐卓欣，原來讀書時期曾因失戀出事：「想同你哋分享點解我依家咁注重食得健康，我大概中三嘅時候失戀，我鍾意嘅男仔鍾意咗第二個女仔，嗰個女仔出名腰好瘦，所以我想靚過嗰個女仔，就令到我開始唔食嘢，慢慢就有厭食症。」

龐卓欣（Ada）大曬好身材。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick感情穩定，兩人不時高調放閃。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick感情穩定，兩人不時高調放閃。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick感情穩定，兩人不時高調放閃。（IG@adapcy）

現時106磅的她，當年只有98磅：「全日只吃一個蛋白、一杯乳酪及一個麥包，放學後在跑步機快步行3小時，但當時人變得非常暴躁。當時做完Gym，媽咪就整咗啲燕窩畀我食，我夾硬食，我食到有少少甜味，我問媽咪係咪落咗糖，佢話係，落咗少少，我就癲咗好唔開心，當年冇得食嘢，個人好唔開心，成日將情緒發洩喺父母身上。」

龐卓欣（Ada）憶述當年患厭食症經過。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）憶述當年患厭食症經過。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）憶述當年患厭食症經過。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）憶述當年患厭食症經過。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）憶述當年患厭食症經過。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）憶述當年患厭食症經過。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）憶述當年患厭食症經過。（IG@adapcy）

厭食症維持了3、4個月，後來卻演變成暴食症：「因為真係好肚餓，終有一日係克制唔到，所以厭食症之後，係會暴食症，我同自己講，食完呢餐，聽日就減肥，所以我就不停塞自己食嘢，食完又好內疚，就會想扣喉，好在我扣唔到喉，有幾次想扣都扣唔到，咁係好，否則我會更難康復。我係幾日唔食嘢，幾日又好暴食，一直都係咁循環。」她續指這個情況維持了一年，直至後來到美國讀書才逐漸康復。

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）由厭食症變暴食症。（IG@adapcy）