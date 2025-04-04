鍾嘉欣帶女兒與胡杏兒一家飯聚　9歲大女同媽媽餅印一樣咁靚女

鍾嘉欣和胡杏兒同為昔日TVB的花旦，兩人私底下亦是十分老友，感情要好。自不過從鍾嘉欣移居加拿大後，姊妹相聚的機會變得更加難得與珍貴。今日（04/4）鍾嘉欣在IG分享與胡杏兒的合照，帖文寫道：「10分鐘見面時間等於10分鐘成人之間的話題，好開心又見到你，大佬。」而胡杏兒則留言說：「多謝你的蒞臨，Auntie Linda。男孩們很喜歡與Kelly一起玩耍，希望我們兩個家庭有朝一日可以一起去旅行。」

鍾嘉欣和胡杏兒同為昔日TVB的花旦，兩人私底亦是十分老友，經常會姊妹相聚。（IG@chungkayanlinda）

貼文附上一張照片，畫面中兩位靚媽——鍾嘉欣與胡杏兒坐在沙發上，胡杏兒的三個兒子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）、李奕宏（Liam）正與鍾嘉欣9歲的女兒梁愛晨（Kelly）開心玩耍。Kelly今年2月剛滿9歲，儼然是個大姐姐，帶着弟弟們玩得不亦樂乎。

鍾嘉欣個女同媽媽成個餅印咁。（IG@chungkayanlinda）

Kelly喺7歲嘅時候已經好似媽媽鍾嘉欣。（鍾嘉欣微博圖片）

鍾嘉欣和胡杏兒兩家人飯聚。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣與老公Jeremy於溫哥華經胞姊Annie介紹而認識，同年秋季求婚並於年底成婚，並於2016年2月27日補擺喜酒。2015年結婚後，鍾嘉欣於2016年8月誕下女兒梁愛晨（Kelly）。Kelly 7歲生日時，鍾嘉欣曾分享女兒的生日照，網友紛紛驚嘆Kelly遺傳了媽媽的美貌基因，小小年紀已是美人胚子，擁有一頭長長秀髮和圓圓大眼。如今9歲的Kelly更長得與鍾嘉欣小時候如出一轍，甜美可愛的模樣令人疼愛。

鍾嘉欣全家幅（IG圖片）

鍾嘉欣中學時期。（鍾嘉欣微博圖片）

鍾嘉欣大女5歲的童年照。（IG圖片）