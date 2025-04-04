60歲金像男配出席蔡頌思婚禮驚喜致辭　面容瘦削口齒不清令人擔憂

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）家境富裕，背景顯赫，爺爺是「海產大王」蔡繼有，爸爸是冠華集團主席及香港中華總商會永遠名譽會長蔡冠深。早前蔡頌思與日籍金融才俊老公在五星級酒店舉行婚禮，出席的賓客相當有份量，除了有特首李家超到場祝賀之外，汪明荃、張達明、TVB高層樂易玲等都有出席。張達明更特別錄製了一段影片祝福一對新人，但片中的他不但面容極瘦削，更出現口齒不清的情況，身體狀況令人擔憂。

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）大婚。（IG@jocelynchoizs）

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）大婚。（IG@jocelynchoizs）

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）大婚。（IG@jocelynchoizs）

甜蜜。（IG@jocelynchoizs）

甜蜜。（IG@jocelynchoizs）

新娘子。（IG@jocelynchoizs）

出席的賓客相當有份量。（IG@jocelynchoizs）

張達明亦有到場祝賀。（IG@jocelynchoizs）

蔡頌思寫道：「多謝達明sir喺我嘅婚禮上竟然送咗呢一條surprise video比我！☺️🥹同達明sir嘅相識真係緣份，我記得我喺2016年中文大學畢業之後，抱住一個演員夢就膽粗粗咁去咗香港話劇團度試鏡。咁就喺嗰度認識咗達明sir，同佢結下咗緣份。如果冇達明sir，就冇今日嘅我，多謝佢一路以嚟咁照顧我，咁錫我。我仲記得我同Michi拍咗拖唔夠一個禮拜就帶咗去見達明sir。佢永遠都係我最尊敬嘅恩師🙏🏻 真係好多謝佢🥹❤️」

特別錄製了一段影片祝福一對新人。（影片截圖）

片中張達明憶述與蔡頌思的相識經過，以及過往多次合作。（影片截圖）

片中張達明憶述與蔡頌思的相識經過，以及過往多次合作。（影片截圖）

大讚蔡頌思多才多藝。（影片截圖）

大讚蔡頌思多才多藝。（影片截圖）

面容瘦削。（影片截圖）

更出現口齒不清的情況。（影片截圖）

片中張達明憶述與蔡頌思的相識經過，以及過往多次合作，他大讚蔡頌思多才多藝，是一位優秀的表演者，但網民就將焦點放在張達明的樣貌上。戴着帽的張達明面容極度瘦削，皺紋明顯，而且口齒不清，說話亦感覺十分吃力，不少網民都留言表示擔憂：「心疼他了，希望他身體健康」、「張達明老師要好好養生好好休息一下啊」，亦有人留言問道：「張達明怎麼那麼口齒不清」，而蔡頌思亦有回覆：「之前生病了，他已經很努力了。」現年60歲的張達明於2011年不幸患上鼻咽癌，幸好最後抗癌成功，近年已逐步復出，接洽不同工作，前年他出席電影《100秒》發布會時，直言口齒不清，講對白有困難，而他接演舞台劇《豐子愷》時，亦坦言體力和記台詞是有點吃力，但就表示一定會堅持下去。

張達明笑言自己已經胖了不少，「最瘦時得98磅。」（資料圖片）

張達明病癒復出後參演《麥路人》。（影片截圖）

首度奪得金像獎最佳男配角。（劇照）

張達明在2022年接拍TVB劇集《狀王之王》，北上拍劇，飾演宋世傑「養父」宋安，更是劇集監製。（劇照）

張達明前年出席電影《100秒》發布會時，直言口齒不清，講對白有困難。（資料圖片）

張達明去年出席有份參演的電影《焚城》首映禮。（資料圖片）