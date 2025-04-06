鍾發不滿曾志偉約食飯放飛機大鬧去死　錢嘉樂攬上身：電話我打

「洪家班」鍾發早前現身YouTube頻道「文雋 講呢啲講嗰啲 Man's Talk」接受訪問時，大爆曾志偉曾約食飯，但鍾發從內地回港隔離完，對方竟然「放飛機」，因而嬲爆反面割席，更指老死不相往來。鍾發指出：「洪家班有一日約我食飯，嘉樂（錢嘉樂）打畀我，我話咩事呀嘉樂？（他說：）『曾生想約洪家班食飯！』我話咩事呀，我而家喺大陸，返嚟要隔離㗎喎！佢話『唔係呀，洪家班想約你食餐飯呀！』佢（曾志偉）啱啱入去無綫新做台長，就想攞流量啦！我想問一句，曾志偉，你係洪家班㗎咩？我真係敢噴㗎！佢又要攞流量。」鍾發講到發火時更怒斥：「你去死啦，志偉。」事件惹起網上熱議。

鍾發出身洪家班。（電影截圖）

鍾發開名破口大罵曾志偉。（YouTube截圖）

曾志偉現為無綫總經理（節目內容營運）。(陳順禎 攝)

錢嘉樂日前（4/4）現身西貢出席校園巡迴啟動禮，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰件事我都有打電話畀佢，不過都係一件好事嚟，因為我哋洪家班其實都係想出嚟聚吓會啫。（會唔會覺得鍾發太過火爆？）咁又唔會，咁先係我哋啲前輩嚟，我哋嗰行就係咁架啦。相信如果知道我哋呢一行都耐係會知，而我喺洪家班長大都幾廿年，其實都見慣呢啲場面，其實練武嘅人實會有拗撬，所以我覺得係一件好事嚟，都唔需要咁介懷，因為嗌完交就會冇事。（鍾發話曾志偉上場做經理，所以你約食飯？）呢啲咪就俾前輩先發（制人）囉。（咁你咪食咗死貓？）唔會，其實太耐冇聚埋，洪家班都有40周年，其實個電話係我打嘅，同埋第一時間要約埋洪家班嘅前輩，其實都好難，尤其是係疫情嗰幾年，我其實只不過係好心想聚一聚啫，主要係太耐冇見啫。（會唔會志偉上場做經理！）其實唔關事，係因為其實你哋知唔知吖？（唔知呀！）其實我哋想自己聚，係好私人嘅聚會。」

錢嘉樂今日出席活動。（陳順禎攝）