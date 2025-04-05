葉翠翠細仔變長期病患者　丈夫一度病危：搵咗個捉鬼師傅上嚟

2005年度香港小姐競選冠軍葉翠翠日前接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，提到自己近年兩度受抑鬱症折磨，在鬼門關徘徊。 之後兒子及丈夫又面臨重病，壓力大到差點把她壓垮。

葉翠翠曾有「悲情港姐」稱號。（截圖）

葉翠翠與年長6歲的建築師周曉東（Raymond）結婚10年，二人育有三子。她提到在抑鬱期間丈夫一度身患重病，甚至要安排男方家人來港探望。之後，她又察覺細仔出現問題，但告訴丈夫之後，丈夫卻認為只是她多疑。直到細仔約1歲零3、4個月，就有一位中醫說細仔有問題，她立即帶細仔睇醫生，醫生當時表示已經去到不能逆轉的地步。當時細仔要即時入政府醫院治療，並且要做手術，插到周身喉令葉翠翠十分自責。她認為自己若非「發瘟」了半年，就可早一點帶細仔睇醫生；她又表示：「所以我自責又怪責伴侶，怪自己為何要得到你認同，又點解佢唔認真咁睇個仔一眼？」醫生就對她說，幸好她鍥而不捨地醫治細仔，不然細仔很可能會失去性命，故此勸她不要自責。葉翠翠指，現時細仔已變成長期病患者，需要經常出入醫院。

葉翠翠於2015年與建築公司副董事周曉東在四季酒店舉行婚禮。(vcg.com)

很多難關！（VCG）

好恩愛！（VCG）

2005年香港小姐冠軍─葉翠翠 (VCG)

葉翠翠的素顏看起來真是十分白滑。 (ig@tracy_ip)

婚後慢慢淡出娛樂圈的葉翠翠，皮膚也變得更好了。 (ig@tracy_ip)

港姐冠軍葉翠翠，坐擁30萬Facebook粉絲，可謂首批轉型做親子KOL的例子。（IG：@tracy_ip）

葉翠翠與三位兒子的合照。(葉翠翠 ip chui chui@fb)

當時細仔過了半年，病情總算穩定下來，竟然又輪到丈夫生病。葉翠翠表示：「當時係年尾，我發覺老公面色好差，就叫佢去入醫院檢查，開頭佢仲話自己冇事。點知驗完，醫院就叫佢立即入院，當時他入院係以月計，所以我就有埋焦慮症。」當時葉翠翠和內地某醫生取得聯絡，有意將丈夫送到內地醫治，但最後打消了念頭，因為當時丈夫的情況已差到捱不過隔離的日數！葉翠翠道：「因為當時疫情，去內地需要隔離21日定14日，嗰個醫生同我講，老公根本捱唔到個隔離日數」。最後丈夫留在香港醫治，幸好大步檻過。葉翠翠一度疑神疑鬼：「嗰陣屋企發生咁多事，我直頭覺得屋企係有鬼，我真係搵咗個捉鬼師傅上嚟，但佢話我屋企冇（鬼），所以我都安心些少。」