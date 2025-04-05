黃心穎泥鯭兩夫婦瑞士旅行　兩件頭泳裝曬人妻好身材

黃心穎2023年12月與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）舉行婚禮，正式成為黎太。成為人妻後的黃心穎不時會於社交平台分享生活。早前她與泥鯭飛到瑞士享受二人世界，更大曬泳衣打卡照。



黃心穎與泥鯭結婚轉眼一年多。（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎與泥鯭結婚轉眼一年多。（IG：@jacquelinebwong）

一齊扮豬嘴。（IG：@jacquelinebwong）

成為人妻後黃心穎專心做好老婆，閒時與家人好友出遊享受人生。近日與老公泥鯭飛到瑞士欣賞絕美風景，邊走邊品嚐美食，心穎最期待的一站，是登上少女峰的中轉站之一，位於山谷中的美景小鎮格林德瓦（Grindelwald），風景相當優美。心穎更大方分享兩件頭泳衣照。雖然淡出幕前但未有發福，身材仍保持得相當好。

黃心穎近日與老公泥鯭飛到瑞士欣賞絕美風景，邊走邊品嚐美食，（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎近日與老公泥鯭飛到瑞士欣賞絕美風景，邊走邊品嚐美食，（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎近日與老公泥鯭飛到瑞士欣賞絕美風景，邊走邊品嚐美食，（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎近日與老公泥鯭飛到瑞士欣賞絕美風景，邊走邊品嚐美食，（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎近日與老公泥鯭飛到瑞士欣賞絕美風景，邊走邊品嚐美食，（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎近日與老公泥鯭飛到瑞士欣賞絕美風景，邊走邊品嚐美食，（IG：@jacquelinebwong）