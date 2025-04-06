67歲影視大哥登台忽向後跌　患遺傳性糖尿病腳軟被5人攙扶

67歲的萬梓良（萬子）近年飽受糖尿病困擾，屢傳身體欠佳。日前有網民在小紅書分享一段萬梓良登台的影片，見他獻唱時突然「腳軟」，整個人向後傾斜幾乎摔倒落地，要數人出手扶實，場面相當驚險。

萬梓良在2016年曾與吳家麗合作電影《今晚打喪屍》。（資料圖片）

萬梓良喜歡人叫佢「大哥」。（小紅書截圖）

鍾意食煙。（小紅書截圖）

萬梓良近年移居內地。（小紅書圖片）

影片長約40秒，萬梓良一身白馬王子Look配襯橙紅色衫，獻唱王琪的一曲《可可托海的牧羊人》，見他中氣十足用盡力唱，絕無欺場！萬梓良與觀眾距離相當接近，只是企高約三分一個人的身位，但雙腿顯得乏力，全程由一名黑衫大漢在其身後扶實，但由於萬梓良身形高大，見黑衣男緊緊捉實萬梓良的腰與盤骨之間，要用力扶實萬梓良顯得頗為吃力。

當萬梓良手指向台下觀眾想微微轉身時，右邊腳一踏落地突然間「腳軟」雙膝一屈，整個人便傾斜向後跌，嚇得身旁四、五人，包括觀眾都伸手將他「托起」企直。不過，萬梓良似乎見慣風浪，完全沒有影響演出繼續獻唱，非常專業。

萬梓良身後一直有人扶到實。（小紅書截圖）

萬梓良中氣十足，唱得投入。（小紅書截圖）

萬梓良突然雙腿無力。（小紅書截圖）

點擊睇萬梓良跌倒連環圖：

+ 4

發布影片的樓主寫道：「67歲金馬影帝萬梓良可可托海的牧羊人#音樂分享 #讓人忘記原唱的靈魂歌手 」不少網民都擔心萬梓良的健康狀況，紛紛留言：「身體那麼差了麼？一群人扶着？」、「喝醉了嗎？站不住了」，樓主則回應：「67歲了，相當可以了」。

萬梓良縱橫影圈近半個世紀，1988年憑電影《大頭仔》榮獲第25屆金馬獎「最佳男主角」。在80年代至90年代中期，萬梓良在無綫拍過多部經典劇集，幾乎都是收視保證，當中在《流氓大亨》一句「So what！」更加成為經典台詞。

萬梓良在《流氓大亨》一句「So what！」成為經典台詞。（電視截圖）

萬梓良演技向來七情上面好肉緊。（電視截圖）

感情方面，萬梓良有過兩段婚姻，1988年因拍攝《大頭仔》與恬妞交往，其後在三部TVB劇集《他來自江湖》、《大家族》和《俠義見青天》合作，1992年結婚時更在電視城擺酒作現場直播，成為一時佳話，可惜婚姻僅維持4年便告離婚。2002年萬梓良與比他年輕17歲的內地空姐郭明黎結婚，翌年誕下一子萬大千，近年萬梓良長居內地，並處於半退休狀態，但仍偶爾會穿州過省登台表演，依然很受歡迎。不過，萬梓良因為有遺傳性糖尿病，身形曾暴脹30公斤，多次流出他出入需別人攙扶或輪椅代步，甚至因站不穩幾乎摔倒的影片流出。之後萬梓良停工休養，體重有所改善，不過他的身體狀態依然令人擔心。

萬梓良與恬妞婚姻僅維持4年。（電視截圖）

2002年萬梓良與比他年輕17歲的內地空姐郭明黎結婚。（抖音截圖）

2002年萬梓良與比他年輕17歲的內地空姐郭明黎結婚。（抖音截圖）

兒子萬大千今年22歲，18歲時爸爸為佢慶祝。（抖音截圖）

萬梓良去邊都係大哥。（小紅書截圖）

近年多次被指腳無力險跌倒。（小紅書截圖）

傍住萬子哥入場的是鄭家生、李嘉以及林敬剛，三人有如他的護法。（小紅書）