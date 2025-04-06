影壇大哥坐輪椅買餸被偶遇曝近況　親自解畫坐輪椅原因惹網民感慨

現年73歲的影壇大哥洪金寶是一代武打巨星，年輕時身手了得，可是隨着年紀老邁，他近年開始行動不便，不時被拍到坐輪椅或撐枴杖出行，健康狀況令人憂心。不過洪金寶懶理外界目光，並以行動力證身體健康，即使獨自出行也可以照顧好自己。去年洪金寶多次被拍到現身深圳內地超市坐輪椅購物，以及香港上水街市坐輪椅買餸，悠然自得，享受半退休生活。

洪金寶坐輪椅現身電影院，氣色極佳。（小紅書）

洪金寶坐輪椅現身電影院，氣色極佳。（小紅書）

洪金寶獲演藝學院頒發榮譽博士。（資料圖片）

洪金寶出席演藝學院四十年記者會。（葉志明 攝）

年屆73，很多人都選擇退休，但洪金寶就從未掛在口唇邊，更想在這逆境下出一分力。

昨日又有網民於上水的街市偶遇洪金寶，並把他的照片放到社交網上分享，以「偶遇洪金寶」為標題，留言寫道：「去買豬肉看到洪金寶也是在同一家買豬肉 #洪金寶現狀 #功夫巨星 #香港明星」曝光了洪金寶最新近況。相中可見洪金寶依舊是獨自一人坐着輪椅來到街市買餸，他戴上口罩，停在豬肉檔前挑選豬肉，並耐心等肉檔老闆幫他切豬肉。洪金寶手上拿住一小個白色膠袋，估計是其他食材。他的輪椅後面掛有兩個膠勾，看來是用來掛餸菜的膠袋。

洪金寶已過住半退休生活。

此帖一出惹來不少網民熱議，有網民疑惑：「他那麽有錢，還需要自己去買菜？」，有網民就回應表示：「為什麽不能自己買菜呀，美國明星都有自己去超市自己推車啦，有些還自己買菜自己煮飯。」而洪金寶就曾在訪問中笑指自己去街市買餸是一種娛樂。有網民又感慨他年輕時太拼搏拍戲弄壞身子，如今老了健康大不如前，即使有錢也買不了健康。洪金寶曾表示他因為長年累月拍戲，膝蓋受傷是無可避免的，坐輪椅代步是因為膝蓋痛而不想走路。

洪金寶再次在上水街市被偶遇。(小紅書)

洪金寶再次在上水街市被偶遇。(小紅書)