IShowSpeed初訪香港體驗差？去深圳後再畀機會快閃蘭桂坊心情大靚

在YouTube擁3,800萬訂閱的美國頂流網紅IShowSpeed（簡稱Speed，內地暱稱「甲亢哥」），近日走訪中港，去完重慶、成都，周五（4日）就來到香港，並在其YouTube頻道直播他於各區「自由行」的行程，期間有至少十多萬人觀看。Speed入鄉隨俗到灣仔鵝頸橋打小人、去海洋公園探熊貓、搭電車、坐地鐵，飲維他奶、吃雞蛋仔等，他所到之處都引爆了人潮，更多次造成混亂。

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed訪港期間乘搭港鐵，在上環站被大批人追隨包圍，面對嘈雜環境不禁「黑面」。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed所到之處必引發騷動。（IShowSpeed Youtube截圖）

不過網民指出他的香港之行體驗似乎麻麻，他在直播中曾表示未如想像般有趣，網民歸納出多宗罪，例如行程編排混亂、與導遊冇火花、設施未有預約，令Speed「白行一趟」等，加上有部分粉絲過度熱情，更追到地鐵站內，他看來險些崩潰，更不諱言有些孩子看來冇受過教育般。不過他在香港臨走時，都有表示其實玩得很開心，又在香港完成了3800萬訂閱的大關。

網民指出他的香港之行體驗似乎麻麻，更不諱言有些孩子看來冇受過教育般，很後悔自己在假日來香港。（IShowSpeed Youtube截圖）

不過他在香港臨走時，都有表示其實玩得很開心，又在香港完成了3800萬訂閱的大關。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed在香港僅逗留一天後，翌日已去了深圳，多名網民認為是有部分香港人影衰晒，編行程的團隊亦失職，錯過大好機會宣傳香港，未能「說好香港故事」，感覺他不如早前的重慶之行開心，有粉絲留言指出是導遊的錯，希望他日後能再給香港一個機會。Speed在直播回應：「如果我要再給香港另一次機會，一定不可以選假日，而且它必需是一個完全不同的城市，你懂我意思嗎？就像香港的另一部份。」

有粉絲留言指出香港之行體驗差是導遊的錯，希望他能再給香港一個機會。Speed在直播回應：「如果我要再給香港另一次機會，一定不可以選假日，而且它必需是一個完全不同的城市，你懂我意思嗎？就像香港的另一部份。」（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed在深圳乘坐國產車仰望U8下河，進行「乘車水上漂」體驗。（影片截圖）

不過，完成深圳一日遊後，Speed果然於周六晚（5日）再度回港！他於深夜時份現身中環蘭桂坊，感受香港夜繽紛。他選擇在加州大廈一帶蒲場夜蒲，近百粉絲守候追星，場面熱鬧非常。期間有粉絲展示Speed的香港足球隊7號球衣，高呼“I love you！”Speed在蘭桂坊玩的時候沒有開直播，但從網上影片所見，他全程似乎比前一日好，又不時跟粉絲合照握手。

Speed在保鑣包圍下，現身蘭桂坊，香港網民表示意想不到。（Threads）

Speed果然於周六晚（5日）再度回港！他於深夜時份現身中環蘭桂坊，感受香港夜繽紛！（IG@ishowspeed）

有網民近距離與Speed一齊夜蒲開Party。（小紅書）

現場人士超熱情，對面大廈更投射了Speed前日訪港著住港隊波衫的影像。（IG@ishowspeed）

Speed去蘭桂坊夜蒲快閃。（Threads）

Speed又與現場女粉絲合照。（Threads）

Speed本名Darren Jason Watkins Jr，今年20歲，以極具感染力的直播風格爆紅，擁有逾3800萬YouTube訂閱者。他在深圳期間繼續直播，體驗無人機送餐、試乘比亞迪水陸兩用車，更即場尖叫連連，大讚刺激。