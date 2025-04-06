樂壇浪子童年淒涼常遭父親打罵 李修賢爆料：溫哥華賭場輸好多錢
撰文：程嵐風
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現年62歲、有「樂壇浪子」之稱的王傑，先後憑《一場遊戲一場夢》、《誰明浪子心》在港台兩地走紅，但當紅之際卻突然沉寂，他曾在節目上自揭被人下毒致失聲兼脫髮，讓他承受不少壓力。近年開設抖音頻道的李修賢，日前日大爆王傑童年的點滴，並透露王傑移居加拿大後因為豪賭，令人生起起跌跌，不勝唏噓。
王傑父親是知名邵氏武打明星王俠，2016年因胰臟癌病逝，享壽86歲。李修賢表示1971年入住邵氏宿舍，見證王傑的童年好淒涼，他說：「王傑當時十幾歲，同我侄仔好friend年紀差唔多，佢爸爸叫王俠，哥哥叫王羽，唔係武俠片嗰個。佢嘅童年好淒涼，爸爸脾氣非常唔好，一啲唔啱就打，一啲唔啱就打，佢知道老豆開工就通山跑，我就成日帶佢哋遊山玩水，即係依家嘅科技大學，以前成個山頭隨便搭布景嘅。」
李修賢透露王傑年輕時好頑皮，續說：「個衰仔（王傑）成日趁我開工，偷我部電單車去揸，當時佢13、4歲，佢同我姪仔反轉邵氏公司咁，道具房啲木刀木劍，攞嚟比武打斷晒。」李修賢直言想不到王傑80年代到台灣做歌手會爆紅，替對方高興；但至90年代尾，王傑移民加大拿溫哥華卻傳來壞消息，他說：「我聽我屋企人講佢成日去賭場，喺溫哥華賭場輸咗好多錢，後期返嚟，人生真係好快，眨眼睇住呢個細路起起跌跌。依家佢都過60，有冇錢唔緊要，冇錢唔死得人，最緊要身體健康！」
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