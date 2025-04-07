IShowSpeed引哄動　呢位日本頂流寫真偶像到港冇人知？

在YouTube擁3,800萬訂閱的美國頂流網紅IShowSpeed（簡稱Speed，內地暱稱「甲亢哥」），近日走訪中港，去完重慶、成都，周五（4日）就來到香港，並在其YouTube頻道直播他於各區「自由行」的行程，期間有至少十多萬人觀看。Speed入鄉隨俗到灣仔鵝頸橋打小人、去海洋公園探熊貓、搭電車、坐地鐵，飲維他奶、吃雞蛋仔等，他所到之處都引爆了人潮，更多次造成混亂。IShowSpeed初訪香港體驗差？去深圳後再畀機會快閃蘭桂坊心情大靚

Speed訪港期間乘搭港鐵，在上環站被大批人追隨包圍，面對嘈雜環境不禁「黑面」。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed所到之處必引發騷動。（IShowSpeed Youtube截圖）

網民指出他的香港之行體驗似乎麻麻，更不諱言有些孩子看來冇受過教育般，很後悔自己在假日來香港。（IShowSpeed Youtube截圖）

伊織萌（伊織もえ）到港。（X@iorimoe_five）

伊織萌（伊織もえ）到港。（X@iorimoe_five）

不過，大家又知不知道，其實同時間日本人氣網紅伊織萌也來到香港出席活動？伊織萌（伊織もえ）作為一位人氣日本網紅寫真偶像，近日也悄然來到香港，且掀起了一陣粉絲熱潮。她在4月5日至4月6日的兩天行程中參與了一系列活動，吸引了大量粉絲到場支持，同時也在網上引發熱烈討論。

伊織萌為日本寫真偶像，也是憑網上直播而走紅。（X@iorimoe_five）

伊織萌為日本寫真偶像，也是憑網上直播而走紅。(YouTube截圖)

伊織萌抵達香港，當天她以低調的方式展開行程，主要為第二天的粉絲見面會做準備。據悉，她在抵港後前往活動場地進行彩排，並在社交媒體上發文與香港粉絲互動，表示對再次訪港感到興奮。她提到：「很期待明天能和香港的大家見面！」這一貼文迅速獲得數千個讚好，粉絲們紛紛留言表示迫不及待。

伊織萌到香港出席活動。（X@iorimoe_five）

伊織萌到香港出席活動。（X@iorimoe_five）

伊織萌的重頭戲正式登場。她以遊戲角色造型亮相，並在後半段換上私服與粉絲近距離互動。不少網民對她的到訪表示驚喜，並對比了她與IShowSpeed的行程。有網友留言：「Speed在香港到處搞亂，伊織萌就靜靜地來開粉絲會，兩種風格完全不同，但都好有吸引力！」也有人稱讚她的專業態度：「她每次來香港都很用心，這次還特意學廣東話，真的好圈粉。」

伊織萌到香港出席活動。（X@iorimoe_five）

伊織もえ（伊織萌）。（IG@moe_five）

伊織もえ（伊織萌）。（IG@moe_five）

伊織もえ（伊織萌）。（IG@moe_five）