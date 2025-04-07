吳文忻發燒再度入院　撰長文分享三年抗癌路決定：與癌共存

吳文忻Natalie（現名吳忻熹）乳癌惡化至第四期，細胞變異轉到尾龍骨，早前因心臟及肺部積水入院半個月，出院時都要靠輪椅出入，後來接受另類治療，情況一度好轉。不過，吳文忻昨日（6日）在社交平台透露發燒至38度，晚上要再度入院，寫道：「又入院………😢😢」並分享手插打吊針的相片，不少圈中人均留言為她打氣，包括張繼聰、謝安琪、翁嘉穗、陳家樂、張名雅等等都給力叫「加油」！

吳文忻再次入院。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻透發燒。（ig@nat_ng_nat）

唔少圈中人留言為吳文忻打氣，加油！（ig@nat_ng_nat）

吳文忻經過朋友介紹接受另類療程，情況好轉。（ig@nat_ng_nat）

一直努力抗癌的吳文忻，不時在社交網分享身體情況，早前開Live透露自己在另類治療三管齊下後，現階段就算未能勝仗，但至少減低身上痛楚，亦不用再靠藥物都能每晚安眠，已是極大的幫助。

出入坐輪椅。（ig@nat_ng_nat）

出院後要用拐杖才勉強行到，透露連下床去洗手間也覺辛苦！（ig@nat_ng_nat）

日前吳文忻更剪輯了一段由家人為她剃光頭的短片，見兩女兒全程好乖巧陪伴媽媽，吳文忻撰長文分享抗癌的複雜心情，要花三年的時間才能真真正正領悟到六個字：「接受。放下。面對」，並決定「與癌共存」。

全文如下：

「雖然喺呢段抗癌路上並不容易，由三年前第一次確診乳癌二期，到去年覆發已三期，途中曾經有好轉，到今年又轉了四期，還入了医院十六天，差點兒去咗鬼門關……….

雖然簡簡單單的六個字「接受。放下。面對」，但是我也用了三年的時間，才真真正正領悟到，雖然現在是第四期，亦是人們所講的末期，當中嘅冶療係會有辛苦，有痛，有唔舒服，但係反而我的鬥志和勇氣比過去更堅強，因為沿途一直有你，有你，和你，每一個朋友，每一個網民，每一句加油，每一句支持，都深深壯大了我的鬥志，我想，我的人生就是要充滿經歷才會學懂，我衷心感激每一位給過我愛和支持的人，就是你們令我從新認識一個不一樣，充滿愛的世界！感激！感恩！

現在我正接受幾種不同嘅治療和輔助治療，我決定和癌細胞和解，與癌共存，我深信我一定好快就會好返，好返之後，我希望會做好多更有意義嘅事，去活出我自己更精彩的第二人生！ ！

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吳文忻日前剪輯一段剃光頭髮片段。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻表示要與癌共存。（ig@nat_ng_nat）

兩女兒都有幫手。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻感激大家一直的鼓勵。（ig@nat_ng_nat）