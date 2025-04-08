頂流港星傳情變但人氣反彈　粉絲為見一面坐六小時船讚真人帥百倍

近年影視作品減少的劉愷威，自2018年與楊冪離婚後曝光率大減，更被發現已有5年未推出新作，但據指劉愷威這段時間只是為照顧女兒「小糯米」劉苡馨在香港返學及生活，一盡爸爸責任。儘管事業發展未如以前，早前又傳出與內地女星李曉峰分手，但劉愷威不受外界影響，始終保持良好狀態。近來他「復出」為話劇《雷雨》於內地巡演，不時被粉絲捕獲，其狀態更是年輕得驚人，完全看不出已年屆50，少年感十足獲網民激讚「不輸小鮮肉」。近日，更有女粉絲為了見偶像一面，坐了六小時的船，可見劉愷威人氣還是相當厲害。

劉愷威在內地非常紅。（微博@披荊斬棘）

楊冪﹑劉愷威在2018年離婚。（視覺中國）

劉愷威近年曝光率減少，而且又同內地女星李曉峰傳出分手。（視覺中國）

據指劉愷威這段時間只是為照顧女兒「小糯米」在香港返學及生活，一盡爸爸責任。

一位喜歡了劉愷威長達15年的女粉絲，近日在社交平台發佈長文，形容見到劉愷威的心情無比激動，並大讚劉愷威「比電視上帥一百倍！」該粉絲透露，自己是從2009年劉愷威主演的電視劇《娘妻》開始喜歡他，並稱讚他是一位「非常棒的演員」。為了見偶像一面，她不惜漂洋過海，坐了六個小時的船，還特別感謝丈夫陪同，而丈夫也對劉愷威讚不絕口，認為他「非常帥而且說話聲音很好聽，從內到外透出文藝儒雅的氣質」。

劉愷威近日演出後為粉絲簽名。（小紅書截圖）

來者不拒。（小紅書截圖）

現場聚集大批粉絲。（小紅書截圖）

主動拿過粉絲的物品來簽名，勁友善。（小紅書截圖）

片中所見，劉愷威毫無明星架子，雖然剛演出完，但仍耐心為粉絲簽名，還暖心祝福一位女孩「新婚快樂」。當粉絲高喊「永遠支持你」時，他也微笑點頭回應，非常友善。該女粉絲也表示，許多人問她「是不是楊幂老公」時，她感到無奈，力撐劉愷威從來都是做自己，真正接觸後就會明白劉愷威的為人。網民紛紛留言激讚：「劉愷威戴上口罩也擋不住他的帥氣」、「帥呆了，說話也很和氣」、「太帥了，帥都不夠形容他的」、「愷威男神真的好帥」。

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有女粉絲為見偶像，不惜坐6小時船。（小紅書截圖）

劉愷威當年在香港星途平平，2005年出演其TVB第一部男主角電視劇《甜孫爺爺》後離開TVB，隨後毅然到內地發展撈得風生水起，成為內地頂流小生，更曾在2013和2014年度的福布斯中國名人榜中，分別排名第49位和第19位，非常厲害。事業爆紅，劉愷威亦於2013迎娶內地花旦楊冪，並育有女兒「小糯米」劉苡馨，惟這段婚姻只維繫了5年，兩人在2018年宣布離婚。

劉愷威最近再次走到觀眾眼前，且狀態不俗。（微博圖片）

劉愷威顏值狀態很好。（微博圖片）

劉愷威早前出席聚會，網民讚其顏值輾壓一眾同場TVB小生。（小紅書）