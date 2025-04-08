靚聲大灣仔被偶遇暖心舉動獲讚親切有禮　陪妻抗癌不離不棄重情義

現年53歲梁漢文 (Edmond) 當年憑《纏綿遊戲》、《呼吸》、《好朋友》、《衣櫃裡的男人》以及《七友》等金曲唱到街知巷聞，創下佳績，可惜紅歌不紅人。近年梁漢文主力在內地發展，年前憑真人騷《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，並與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰等組成「大灣仔哥哥」吸金，商演、節目接不停。而除了演藝事業，梁漢文亦積極經營社交平台，拍片與網民互動保持人氣外，又會化身美食KOL帶粉絲四圍覓食，保持一定人氣。

梁漢文最近當上KOL，四圍推介美食。（小紅書截圖）

梁漢文拍片挑戰「地獄菜式」，食到面青想嘔。（小紅書截圖）

梁漢文拍片挑戰「地獄菜式」，食到面青想嘔。（小紅書截圖）

昨日有網民於社交網分享了在廣州偶遇梁漢文的合照，以「吃完飯偶遇到梁漢文!!!」為標題，留言與友加一起表示看見梁漢文便上前問他可否合照呀，梁漢文即溫柔地答道：當然可以呀。而與博主同行的網民亦有出post，貼出與梁漢文的合照寫道：「偶遇到啦啦，一眼認出來梁漢文，他真的好有禮貌呀，還主動摘下口罩，跟我們合影。」大讚梁漢文親切有禮十分友善。不少網民都留言讚梁漢文生圖都好後生靚仔，keep得極好。

梁漢文於廣州被偶遇。(小紅書)

梁漢文於廣州被偶遇。(小紅書)

梁漢文是圈中出名的好老公，他與老婆林文慧 (Karen) 在2008年結婚，但林文慧在2011年發現患中期乳癌，梁漢文得知消息後一直陪伴太太抗癌，堅持每日陪太太接受電療及化療，幸好林文慧最後抗癌成功。而太太患癌康復後，梁漢文更推出歌曲《半邊生命》，形容太太在自己心目中的地位，還特別邀請太太出演歌曲MV，兩人重演當日結婚的一幕，場面感動。