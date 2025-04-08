「悲情港姐」20年變「苦命港姐」　家人生意出事「像被詛咒一樣」

現年43歲的港姐冠軍葉翠翠自從2015年與年長6歲建築師男友周曉東（Raymond）結婚，一家五口住在市值9000萬元的豪宅，生活看似無憂，原來近年因家庭連番變故，兩度患上抑鬱症，甚至一度萌生輕生念頭。其實葉翠翠入行後就有「悲情港姐」稱號，想不到入行20年後依然苦命！

葉翠翠曾有「悲情港姐」稱號。（汪曼玲《快拍。曼鏡頭》截圖）

葉翠翠有「悲情港姐」稱號，因為母親患有嚴重腎病，父親退休零收入，屋企又養落一大竇狗，一個人要撐起成頭家。之後她曾與內地富商黃有龍（趙薇老公）拍拖，享受童話式愛情，卻因突然坐擁兩幢豪宅，換來「港姐股神」稱號，遭袁彌明及吳文忻圍插及傳被包等負面新聞，之後更遭無綫雪藏兼要求她減薪三分之一，雙方曾同意完結後結束合約而提早解約。之後有傳因不肯生仔與黃有龍分手，最終無緣嫁入豪門，對方其後與趙薇在一起。

2005年葉翠翠。（影片截圖）

原本以為葉翠翠終於住豪宅做少奶奶，但她葉翠翠近日受訪透露兩度患上抑鬱症：「每日到小朋友下晝瞓咗覺，就會入廁所鎖埋門坐喺地下大喊。最嚴重嘅時候，曾試過攞輕生工具，又試過喺浴缸放水，已諗好晒成個畫面。」克服第一次抑鬱症後幾個月，發現細仔身體出現問題。當時她有為此事與老公討論，但卻被認為是多疑。直到細仔1歲多時確診患病，需要緊急做手術，否則病情將會有生命危險，經半年治療，細仔病情雖穩定，但已成長期病患，需頻繁進出醫院。

葉翠翠於2015年與建築公司副董事周曉東在四季酒店舉行婚禮。(vcg.com)

家中接二連三發生不幸事件，丈夫之後突患重病，入院治療數月，幸最終老公留港治病後亦大步檻過。不過，葉翠翠家人患病後，生意亦經歷失利。2年前葉翠翠因誤信他人導致生意上造成「天文數字」的損失，再度陷入抑鬱。經歷經多重打擊後，葉翠翠形容「這些年像被詛咒一樣」，但希望擇公開經歷，盼鼓勵同路人正視心理健康。

葉翠翠親自照顧三名兒子。（IG：@tracy_ip）

點撃睇葉翠翠3,000呎獨立屋：