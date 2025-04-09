《真情》中年小生預告回歸幕前？ 自爆曾被騙8位數傳身家已過億

現年56歲的盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎，但在2001年他突然消失香港幕前，轉往內地發展，並一度轉行先後做過金融行業、飲食業、房地產生意等，有傳身家現已經過億。昨日（8日）盧慶輝在小紅書分享了一段以「如果人生可以重來﻿#tvb演員」為題的影片，更自爆在2005年被最信任的拍檔騙去8位數字。

盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎。（小紅書圖片）

神隱多年的盧慶輝近年復出拍攝內地劇。（小紅書）

神隱多年的盧慶輝近年復出拍攝內地劇，前年客串《香港人在北京》讓觀眾勾起了《真情》的回憶。昨日盧慶輝在小紅書分享了短片，似乎預告復出，他坦言：「如果人生可以從頭來過，我會選擇邊一刻從新來過？在1986年參加《魅力先生》奪了冠軍，拍我人生的第一套電影《驚魂今晚夜》？還是在1989年靠個腦賺錢投入金融事業，日夜顛倒，每天瞓得嗰３、４個鐘，錢是賺到，但是找不到開心。在1995年加入TVB，重新投入我的演藝事業，開始了我十年的演藝事業，在這10年裡面，我是《真情》的唐立生、 《花田喜事》的小霸王周通、《碧血劍》的多爾袞、《萬家燈火》的高慶，還有《封神榜》的伯邑考，還有好多個我。」

盧慶輝拍片講述精彩人生。（小紅書）

更感激粉絲多年來的珍貴陪伴。（小紅書）

盧慶輝透露2004年不辭而別離開幕前，但粉絲寄來的信一直都有保留，並感激粉絲的珍貴陪伴：「 在2005年，我來到內地發展，好多東西要重新去學，搵過錢，亦都蝕底過。最慘的時候，被最信任的拍檔騙了8位數字，亦都好好彩，遇到好多貴人，他們都好撐我。回想半生，你說在那一段時間選擇重新來過？我諗我都唔會，因為係有過往的經歷，才會成就今日的我。 如果前半生我一路追逐名利，我希望我的後半生，可以找到一些人生意義和快樂。2025年，你們在哪？我返咗嚟喇。」更表示轉行初期還是交了不少學費，也虧了一些錢，也經歷過事業的低谷，但好在不管多難都咬牙堅持下來了，因為創業這條路有可能很漫長，也有可能會很艱難，只有做好打持久戰的準備，才不會被出現的困難或者挫敗感擊倒。

盧慶輝自爆曾被好拍檔騙8位數。（小紅書）

在片中分享了不少昔日演出片段，現時盧慶輝的樣貌及狀態與當年未見有太大分別，身形亦沒有走樣，凍齡力驚人。有大批網民看到片段後，都紛紛留言表示：「帥氣的男人」、「伯邑考！」、「居然仲可以見到你，好開心啊！要多啲更新！」、「支持你！加油！」。