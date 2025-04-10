離巢富貴港姐去年創業搞自家品牌　再宣布大計賣平價首飾僅百元

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自2021年與TVB完約後，便回到廣州發展，並轉型做網紅，不時開直播及唱歌，又大爆TVB秘聞，吸引不少人關注。王卓淇去年投資10萬創立自家品牌，專賣手工穿戴甲，但就頻頻受挫，不但與夾份投資的好友因意見分歧差點反面，又大呻做售後服務艱難。不過王卓淇未有放棄，近日就宣布再大展拳腳，賣平價純銀首飾！

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）。（IG@erin__kay）

經常四出旅行歎世界。（IG@erin__kay）

轉型做KOL。（IG@erin__kay）

不時登台。（IG@erin__kay）

王卓淇去年投資10萬創立自家品牌，專賣手工穿戴甲，但就頻頻受挫。（影片截圖）

與夾份投資的好友因意見分歧差點反面。（影片截圖）

生招牌。（影片截圖）

展示效果。（影片截圖）

展示效果。（影片截圖）

近日再宣布大計，賣平價純銀首飾！（影片截圖）

王卓淇寫道：「30+前港姐從零開始勇闖百元首飾賽道！是我本人❤️😊30+的我從零開始學習做生意，從光鮮亮麗的螢光幕到電商小白，女生從來不缺從頭開始的勇氣，很高興從新跟你們認識❤️30+送給自己的禮物——“Erinbo”是我的品牌，之前一直是做設計師純手工穿戴甲，現在增多了百元輕奢純銀飾品line💍我知道現在市道不好，所以價格都會控制在百元左右，自己選材，自己聯繫廠家打板，品質答應大家全都是純銀+高級的莫桑鑽/鋯石，看起來就跟千元首飾無異！❤️」相中所見，王卓淇戴上港姐后冠，再戴上自家品牌穿戴甲及首飾，親身上陣做生招牌！

親身上陣做生招牌！（小紅書圖片）

親身上陣做生招牌！（小紅書圖片）

只要百元左右。（小紅書圖片）

只要百元左右。（小紅書圖片）

王卓淇擁有英國薩里大學國際商業管理碩士學位，她曾透露因入行後從未運用過專業知識，感覺浪費了多年來的學習，所以希望嘗試發展副業。其實王卓淇素有「TVB富貴小花」之稱，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億，早年曾有報道指她的家人在海外有不少物業，而她自己亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，她亦不時大曬名牌，生活無憂。

大學同碩士都是讀商科。（影片截圖）

素有「TVB富貴小花」之稱的王卓淇，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億。（IG@erin__kay）

不時大曬名牌。（IG@erin__kay）

住複式豪宅。（IG@erin__kay）

更是宅男女神！（IG@erin__kay）

更是宅男女神！（IG@erin__kay）

更是宅男女神！（IG@erin__kay）