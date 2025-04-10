佘詩曼舊愛夫婦搶眼打扮茶記做直播　索妻被問保養心得拋8字金句

現年55歲的陳浩民效力TVB多年拍過不少經典劇集，包括：《封神榜》、《天龍八部》、《西遊記（貳）》等，也曾與葉璇和佘詩曼傳過緋聞，當中與阿佘的戀情最為人熟知。不過自與細16歲的內地模特兒蔣麗莎結婚後，陳浩民便收心養性，兩人五年抱四，做好老公、好爸爸，並移居內地發展，事業家庭兩得意。

陳浩民1998年接替張衛健《西遊記(貳)》，更憑此打開了內地的《西遊記》市場。（網上圖片）

無綫的《封神榜》由陳浩民飾演的哪吒擔正做主角。（劇照）

陳浩民曾因拍《封神榜》與葉璇結緣，並傳出緋聞。（電視畫面）

陳浩民當年與佘詩曼的戀情傳得熱烘烘。（電視畫面）

而早前隨著內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）大受歡迎，曾飾演「哪吒仔」的陳浩民也受帶挈再度人氣急升，而他也趁勢開設內地社交網衝人氣，與網民分享自己的生活日常。近日他更拍住老婆夫妻檔上陣，兩人的搶眼打扮更成為網民焦點。

陳浩民與細16年蔣麗莎育有四子女，一家6口猶如餅印一樣。（蔣麗莎微博）

兩公婆非常恩愛。（蔣麗莎微博）

陳浩民帶老婆蔣麗莎遊杜拜。（小紅書）

近日有網民在社交平台分享在茶餐廳野生捕獲陳浩民兩公婆，更分享與兩人同桌食飯的經歷，該網民寫道：「等位的時候被安排到和陳浩民夫妻拼桌，57歲的陳浩民保養的真的還可以，我到沒有拍照留念，我就是很小聲的有問蔣麗莎，你是怎麼保養的，她說就是運動為主、科技為輔，夫妻兩很友好，有問必答，很愉快」。而相片中陳浩民和蔣麗莎戴上搶眼的情侶款Cap帽，陳浩民頭戴的是粉紅色，而蔣麗莎配戴的則是粉藍色，再配搭一身青春活力服飾，造型相當減齡。而兩人面對鏡頭也默契十足，直播時自然地擺出各種pose，更投入到如同置身無人之境，猶如一對熱戀中的年輕男女，完全看不出已是育有四名子女的父母。

陳浩民兩公婆在茶餐廳做直播。（小紅書截圖）

大擺pose！（小紅書截圖）

好友默契。（小紅書截圖）

網民發文。（小紅書截圖）

網民除了讚二人好人無架子外，也對陳浩民的逆齡狀態感到驚嘆。事實上陳浩民亦大方承認醫美！陳浩民2019年接受訪問，拍照公開醫美過程。他坦言與老婆蔣麗莎一起做醫美，希望改善高低眉問題，打了肉毒桿菌針豐額減紋及改善虎紋，並接受膠原埋線，他當時更指如今醫美普遍，不做好蝕底，敢做敢認！

陳浩民多年保持凍齡。（小紅書）

兩公婆愈來愈有夫妻相。（微博截圖）