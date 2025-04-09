顏米羔被公開追債　推翻比賽後冇收過糧之說：冇講過無綫冇出糧

顏米羔憑無綫節目《中年好聲音2》奪得季軍後工作不斷，人氣火速爆升。早前有位網名叫 「leo71287」的人，趁顏米羔44歲生日，公開在threads追數「贈興」，貼出多張與顏米羔私訊的對話截圖，力證顏米羔玩失蹤兼唔還錢。

顏米羔早前被人公開追債。（梁碧玲攝）

顏米羔最終不敵壓力現身留言回應：「兄弟，其實我由上年到而家都無工作收入，得啲好散嘅Job仔維持住，叫做好彩無咩要特別洗錢。比賽完到而家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋。」事後顏米羔償清欠款給對方，事件圓滿解決。

顏米羔今晚出席慈善音樂會。（梁碧玲攝）

顏米羔撐周國豐場。（梁碧玲攝）

顏米羔今晚（9/4）現身灣仔出席《好在有朋友》慈善音樂會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實新聞就冇分負唔負面，但感恩大家嘅關注。（事件會唔會令你唔開心？）唔會唔開心，有時朝早冇食早餐都會唔開心嘅，咁所以開唔開心都係之前嘅事，但今日我好開心。（事件已經解決晒？）已經解決晒先俾你哋報啦。總之都多謝大家嘅關注。同埋行得出嚟幕前，係要管理好晒自己所有嘢，而今次都係上咗寶貴嘅一課。（無綫而家有出糧俾你？）其實我冇講過無綫冇出糧俾我，只係喺當時發生嗰陣時，我係冇，呢個係事實，當時又真係未有。」

顏米羔指心情冇受影響，因為已解決了事情，但表示自己上了寶貴一課。（梁碧玲攝）