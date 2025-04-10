性感女神一家睇Coldplay素顏生圖流出　12歲女兒顏值逆轉獲激讚

現年61歲生日的黃貫中 (Paul) 與53歲的一代性感女神朱茵相戀13年，二人在2012年結束愛情長跑結婚，並於同年誕下女兒黃鶯（乳名叉燒包），一家三口生活幸福。朱茵成為人妻人母後便主力照顧家庭，甚少參與幕前演出，至近年囡囡逐漸長大，她才復出參演內地綜藝節目。朱茵2023年更接拍了ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》。

黃貫中與朱茵的11歲女兒近照曝光。(小紅書)

黃貫中與朱茵及女兒一家三口。(ig圖片)

朱茵飾演的「紫霞仙子」（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

朱茵飾演的「紫霞仙子」（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

朱茵飾演的「紫霞仙子」（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影劇照）

一連四場的《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》演唱會，於本月8日晚假啟德體育園正式開鑼，吸引了不少名人明星到場欣賞，朱茵與老公黃貫中亦有帶同囡囡捧場。有網民於演唱會散場時偶遇他們一家三口，並把動態生圖放到社交網上分享，以「跟朱茵打招呼了」為標題，留言寫道：「Coldplay散場，走著走著同伴猛然發現左手邊走著朱茵黃貫中，友好地打了聲招呼，太美了太激動了忘了求合影，Paul哥，抱歉，一開始沒認出您」。

朱茵是90年代性感女神。(vcg)

朱茵是90年代性感女神。(vcg)

朱茵是90年代性感女神。(vcg)

相中可見，朱茵親切地微笑並揮手跟博主打招呼。當年憑住紫霞仙子一角而成為了大家心目中女神的朱茵，如今依然漂亮，即使素顏也是個大美女。雖然她已青春不再，但多年來一直保養得宜，無論樣貌和身材都keep得好好，恍如吃了防腐劑，是圈中的凍齡女神。而最令人驚喜的是朱茵與王貫中的囡囡黃鶯，真是愈大愈靚女。小時候的黃鶯總被網民認為遺傳了爸爸的基因，長得很像爸爸，浪費了朱茵的女神基因。可是現在12歲的黃鶯已長得亭亭玉立，身高跟媽咪朱茵差不多，樣子也很似媽咪朱茵，還散發出清麗脫俗的氣質，獲不少網民大讚。

朱茵、黃貫中及女兒一家三口。(小紅書)

朱茵、黃貫中及女兒一家三口。(小紅書)