昔傳秘戀金城武為愛嫁律師　50歲女歌手驚人美貌罕曝光

90年代紅遍兩岸三地，歌影雙棲發展都如魚得水的楊采妮，近年鮮有公開露面，連IG都已經一年未有更新。近日意外有新相曝光，罕與律師老公同框合照。



楊采妮90年代紅遍兩岸三地，歌影雙棲發展都如魚得水。（影片截圖）

楊采妮90年代紅遍兩岸三地，歌影雙棲發展都如魚得水。（影片截圖）

楊采妮於2013年嫁新加坡籍律師男友。（VCG）

當年楊采妮連番與多位男神合作，包括郭富城、吳奇隆、金城武等合作，先後傳出緋聞。但她最終情定邱韶智，二人於1997年開設形象顧問公司，Charlie亦宣布退出娛圈從商。但後來公司經營不順03年倒閉之餘，楊采妮同邱韶智亦分手收場。Charlie之後復出幕前，至2011年同邱韶智復合並於2013年結婚，至2017年楊采妮誕下一對雙胞胎兒子後淡出幕前，只有間中為慈善亮相。

劉嘉玲去年的訪談節目邀請楊采妮做嘉賓。（影片截圖）

楊采妮曾經復出拍攝《寒戰》、《寒戰II》等電影，而對上一次拍攝的電影作品則是2018年《嗨！神獸》，至今已經息影接近7年。（梁碧玲攝）

楊采妮已整整一年未有更新社交網。（IG：@charlieyoung_523）

楊采妮已整整一年未有更新社交網。（IG：@charlieyoung_523）

近日因陪老公邱韶智到歐洲工幹，楊采妮順道探望婚後定居韓國的好姐妹許茹芸。許茹芸上載多張照片，見到二人都相當凍齡，未見醫美痕跡優雅地老去。「終於把她盼到首爾!!❤️距離上一次她來首爾，已經是11年前的事了⋯(也同樣是我的婚禮🤣)託采妮先生ST的福，因為他飛歐洲工作，回程需要一個過境點他選擇了首爾，於是我們就一起獲得這突如其來的驚喜聚會﹗采妮也試了她人生第一杯的”소맥(so-mek) 燒酒+啤酒。姐妹的談心時光也是必要的行程!!🥰最開心的是，我又讓兩位”Photo Booth 小白”體驗了現代潮人的青春氣息!!🫰🏻我們每天都笑到肚子痛⋯😂🤣我們已經開始在計劃下一趟他們帶小朋友一起來旅遊的行程了⋯(🤭🧑‍🧑‍🧒‍🧒)在期待乾兒子們的到來了🥰」

楊采妮與老公邱韶智及許如芸夫婦一起拍PHOTOBOOTH。（許如芸FACEBOOK）

楊采妮到韓國探望好姐妹許如芸。（許如芸FACEBOOK）