富二代男星開透明化衛生巾工廠　公開工廠環境將發放5萬份作試用

現年31歲的內地男星黃子韜早前因看不下去有黑心工廠賣廢棄衞生巾，而公開透露有意想做透明化衛生巾生意。而近日開直播的他就透露目前衛生巾工廠的進度，表示即將會在11號晚上會發放5萬份衛生巾作試用，只需要一分錢而已，希望試用者在試用後能作出反饋，後續再推出最終版本。

黃子韜早前因看不下去有黑心工廠賣廢棄衞生巾，而公開透露有意想做透明化衛生巾生意。（影片截圖﹑微博圖片）

在直播中黃子韜透露衛生巾工廠的生產流程全採取自動化，還可以在網絡上監看整個生產線路，而有興趣的人士還可以聯絡有關工作人員作參觀，只有最後的包裝是經人手，他還公開展示工廠內的環境，非常有信心表示：「我們有自己的新的工廠，基本都是全自動化，十多款，各項數值，反正遠遠超過了很多品牌。」

黃子韜直播透露衛生巾工廠的進度。（微博圖片）

及後他就宣布即將在11號晚上8點會透過直播發放5萬份衛生巾作試用：「我會把最終的測試版本發放給大家，只需要一分錢，在那一天所有的女性朋友，為了你，不能說有多偉大，但是我盡力了，我只能說賭上了我的所有這一批，所以希望你們可以用完了以後給我最真實的反饋。」還揚言最後定下最終版本的衛生巾後，望開一個發布會邀請真實用家講出試用後的心聲：「我真的邀請真的用心在試用這個品牌的女性朋友，然後來到現場，然後去說你們真實的一種就是體會，就是這個東西好與不好就實打實的說出來，沒有演沒有任何的成份，隨便你說甚麼都可以，只要你說的是對的能改的事情，我們要盡力的去給它做好，這是我想要做的事情，全部透明化的東西，對於我來說才是大家最放心，最安心的東西。我永遠不會辜負別人對我的信任，就這麼簡單。」

黃子韜展示工廠內的環境。（微博圖片）