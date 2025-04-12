港姐冠軍轉型KOL購3千呎獨立屋　曾住劏房：間屋細過我依家張牀褥

現年43歲的葉翠翠是2005年港姐冠軍，與年長6歲的建築師周曉東（Raymond）結婚9年，二人育有三子。日前葉翠翠接受資深傳媒人汪曼玲訪問自爆近年兩度受抑鬱症折磨，有過輕生念頭於鬼門關徘徊，而細仔和丈夫亦曾患上大病。葉翠翠再接受訪問，透露做KOL後年生活有很大改善，感慨現時瞓的牀，比以前所住的單位更大！而翻看葉翠翠的社交平台，其丈夫已有3年沒有放夫妻合照，令人揣測二人婚姻關係有變，節目上翠翠亦罕談老公，其中一個表現亦引證老公好錫老婆。

葉翠翠係2005年港姐冠軍。（IG@tracy_ip）

葉翠翠早前自爆近年兩度受抑鬱症折磨，細仔和丈夫亦曾患上大病。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

提起老公一臉甜絲絲。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

葉翠翠轉型做KOL，好勤力生完仔即投入工作。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

葉翠翠經常開直播。（IG@tracy_ip）

葉翠翠曾被指整容。（IG@tracy_ip）

葉翠翠於2017年提早跟TVB解約後，便轉投KOL事業，有傳月入高峰期賺達七位數，2019年以6,900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅樓三層高兼擁私人花園。訪問中，葉翠翠直言現有能力隨心所欲購物，被問到對自己的成績是否感到驕傲，她說：「我係會驕傲。我買咗屋搬入去住，好記得第一、二晚好感觸，我瞓喺自己張主人房上面，普通標準牀褥，一米八乘兩米嘅床褥，跟住我20年前住嗰間屋仲細過我依家嗰張牀褥。唔可以叫屋，即係依家叫嘅劏房，以前叫套房，20歲開始住嗰啲房，我真係用咗20年行到嚟呢度，人生冇白過。」為照顧家庭，葉翠翠現時直播市場已放緩，亦沒有時間拍短頻全力進軍內地市場，故此改為推出自家品牌，售賣女性產品，亦取得理想營業額。

葉翠翠曾住劏房：「間屋細過我依家張牀褥。」（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

葉翠翠越做越成功，有自己品牌。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

葉翠翠住獨立屋。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

葉翠翠轉投KOL事業，有傳月入高峰期賺達七位數，2019年以6,900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅樓三層高兼擁私人花園。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

葉翠翠事業越做越好，她透露老公曾跟她說過一番說話，回憶起仍一臉甜絲絲說：「我先生曾經話過我，你收支同你收入係唔平衡呀，你聽到咁，通常都係話大使啦，其實佢係話，你賺咁多錢，使唔使咁慳呀？」見葉翠翠流露愉快的表情，相信二人關係仍相當甜蜜。

葉翠翠買入近億的港島獨立屋 其花園可容納巨型的水池。(葉翠翠@FACEBOOK)

住獨立屋。（IG@tracy_ip）

屋企好大好靚。（IG@tracy_ip）

可以做遊樂場。（IG@tracy_ip）