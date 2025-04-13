王晶再發文指姜濤沒有錯 錯在師奶粉絲：捧出個這樣水平的頂流

王晶日前（12日）凌晨突然在微博上載多張姜濤的照片，留言怒罵姜濤：「香港頂流？真係冇發神經？人肥歌雞舞賤！你殺左（咗）我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」該言論掀起網民熱議，而昨日姜濤傍晚時分就在社交平台上載了一段影片，並留言：「得啖笑……」疑似回應王晶的指罵。事件擾攘了一日後，王晶已將帖文刪掉。

王晶。（Youtube@王晶笑看江湖）

王晶發文批評姜濤。（截圖）

昨日姜濤傍晚時分就在社交平台上載了一段影片，並留言：「得啖笑……」疑似回應王晶的指罵。（IG圖片）

今早（13日）王晶再於微博發文，表示：「前兩天一個天氣極差的晚上，我寫了一篇微博，罵了一個香港年輕人只是因為資本力捧而升到了一個荒謬而與他能力不對稱的地位。昨夜我把文章刪了，因為他沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲，香港以往的頂流，是許冠傑，譚詠麟，張國榮，梅艷芳，張學友，和陳奕迅。現在卻捧出了一個這樣水平的『頂流』。怪不得內地十三億人都恥笑香港。也認定香港娛樂圈『已死』！當然，我希望這一位年輕人能有一天練成歌精舞勁身材健碩，真正具有『頂流』的質素，劉德華也自認過有人說他歌不好，戲不好，但經無數努力之後，成為永遠的天王！張國榮，謝霆鋒也是由無數喝倒彩聲中成長為巨星的！我希望有一天，我會衷心叫一聲這位年輕人『頂流』。（如果我未死的話）」