TVB御用渣男曾背女友街頭攬女　婚後極戀家47歲生日平淡慶祝

前唱跳組合EO2成員彭懷安（原名：彭迪安，Eddie）昨日（12日）47歲生日，今日（13日）他在社交平台放閃，分享圈外太太鄭佩儀（Ivy）為她炮製的生日驚喜，上載多張甜蜜合照，並寫道：「多謝老婆，我由一起身開始都見到你喺廚房開始整好嘢俾我食，而我又喺屋企，不停同節目嘉賓溝通對接，雖然喺同一屋簷下，都冇乜點傾過偈，但感覺好溫馨，再出街食生日飯，真係又平又正又好食，今晚個肚裝唔晒，搵日同你再去食其他嘢✌🏽😆 I love you❤️ 」。

彭懷安47歲生日，圈外太太鄭佩儀為佢送上驚喜。（Ivy）（iG@eddiepang）

彭懷安與太太連環快拍。（iG@eddiepang）

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而在剛過去的情人節，彭懷安送上大束玫瑰花，跟太太去沙灘漫步兼做心型手勢，更用甜言蜜語冧爆老婆，寫道：「由第一天遇上你嘅時候，還以為用晒自己所有運氣，直到你做咗我太太之後，我先發現，你係喺我嘅運氣上再加持🙏🏽😚只要有你，每日都係情人節，老婆，情人節要特別快樂✌🏽🥰❤️❤️」連友人都忍不住留言：「幾時講嘢咁肉麻㗎」、「浪漫噢王子噢」。

情人節放閃。（iG@eddiepang）

情人節送花。（iG@eddiepang）

2020年，彭懷安跟圈外女友Ivy秘密入紙申請結婚。（iG@eddiepang）

經常放閃。（iG@eddiepang）

彭懷安近年加入無綫（TVB）拍劇，由於外貌惡形惡相，尤其擅於演出古惑仔、壞人角色，而在2014年《使徒行者》飾演「撻沙哥」一角，更成為TVB「御用惡人」。

彭懷安近年加入TVB拍劇，由於外貌惡形惡相，尤其擅於演出古惑仔、壞人角色，成為TVB「御用惡人」。（iG@eddiepang）

彭懷安近年加入TVB拍劇，由於外貌惡形惡相，尤其擅於演出古惑仔、壞人角色，成為TVB「御用惡人」。（iG@eddiepang）

不過，彭懷安在結婚前曾被指是「渣男」，他與前港姐朱慧敏（Queenie）拍拖7年離離合合，2015年彭懷安在朱慧敏亡母墳前求婚，表示：「從此以後，無論墳前或人前，由你說願意開始，我將會用盡一生去愛你，保護你，直到老死，朱，我愛你 @朱慧敏Queenie」，並貼上二人甜蜜合照及婚戒照片。豈料其後彭懷安被傳媒拍到跟索女街頭親密及過夜，最終「婚訊」變「分訊」，朱慧敏更公開表示：「愛玩失蹤的男人，算了吧！」至2020年，彭懷安跟圈外女友Ivy秘密入紙申請結婚，而朱慧敏亦經林盛斌介紹下認識心臟科醫師陳良貴，二人在2021年拉埋天窗，並育有一子一女。

Queenie跟Eddie離離合合，最後還是分開，現在Eddie跟圈外女友結婚，也有衷心祝福Queenie幸福快樂。（微博圖片@Eddie彭懷安）