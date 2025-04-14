中年好聲音3｜王鄭浚仁被指暗諷黑粉如狗？ 　揭帖文真相有誤解

無綫（TVB）節目《中年好聲音3》已播出將近大半年，直到4月6日《中1》、《中2》生助力賽，第10階段為止，比賽只餘下12位參賽者。《中1》、《中2》曾傳出不少花生事，《中3》被淘汰，來自馬來西亞的「海豚音王子」王鄭浚仁於比賽中與《中1》師姐支嚳儀（支支）合唱表現平平，有網民更指他被拉低表現，又有指他已被淘汰出局。



王鄭浚仁與支嚳儀演繹《我是不是你最疼愛的人》獲得85分。

雖然王鄭浚仁大熱倒灶，而且有網民覺得他被拖累而影響表現，但他依然大方接受賽果。事後在社交平台力撐支嚳儀：「看了所有網路上的留言，真的特別感受到大家對我的關愛，我真心很感恩。但幫唱者其實來幫唱比我們參賽者壓力更大，她也希望盡她所能幫我做到最好。」

王鄭浚仁抱病演出《飛機場的10:30》獲得92分好成績。

王鄭浚仁《Unfaithful》。

這一次王鄭浚仁有點「跌watt」，最後得出成績比陳欣還低。(截圖)

近日王鄭浚仁也在持續更新社交平台。有指王鄭浚仁在小紅書以狗影射黑粉，其實來源出自於他在4月11日的帖文。他寫道：「不要和傷害你的人去較真，一切惡緣皆有因果，要用忍辱去化解。不要和傷害你的人去較真，你的十張嘴也說不過一張胡說八道的嘴。今天你被狗咬了一口，就算你把這條狗打死，也不可能治好你的傷口。」內容就只是對負面新聞的抒發，表示心態上的改變更重要。

王鄭浚仁發帖，似回應最近的負面新聞。（小紅書截圖）

4月12日，他亦在小紅書發文宣傳《中年好聲音3》「林子祥金曲之夜」一集，附上一張在TVB錄影廠外的照片，寫道：「林子祥之夜就在明晚啦，在Legend面前演唱他的歌還真的緊張到。我手速慢了兩步沒辦法選到我原本想唱的那兩首歌。博博和Ivan速度太快了，直接從新學一首歌。」