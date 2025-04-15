44歲TVB小生超過兩年冇劇拍花1百萬追夢　家人身體出事有經濟壓力

張彥博日前（13日）出席TVB劇集《奪命提示》的宣傳活動，他於劇中飾演殺手的角色，更與張振朗有激烈的對打戲份。張彥博更在活動上提及到已經兩年多沒有拍劇，對此他接受《香港01》訪問，他被問到《奪命提示》這劇是否暫時是最後一套劇集，他表示還有一套劇集《非份之罪》未播出。

張彥博日前出席TVB劇集《奪命提示》的宣傳活動。(梁碧玲 攝)

張彥博被問到沒劇拍這兩年多的時候有什麼做時，他表示這段時間有裝備一下自己：「可能大家都知我本身係玩音樂，即係有出歌，有做其他嘢咁。但係我覺得有時一個演員感受，即係享受下生命都好重要嘅！因為喺每一個位置裏面都能夠真係幫到自己去睇得多啲嘢，咁我希望我兜咗圈返嚟再去拍劇嘅時候有多啲新嘅嘗試同靈感。」

張彥博被問到沒劇拍這兩年多的時候有什麼做時，他表示這段時間有裝備一下自己。(梁碧玲 攝)

被問到這兩年的收入如何時，他就表示OK：「因為我個人唔係好大使。」除此之外，他更說到因為這幾年家人身體出現問題，所以這幾年都是照顧他們比較多。雖然張彥博表示自己唔大使，但被問到有否做兼職幫補收入，他就指知道做演藝圈並不容易：「譬如我都有自己嘅second chance，我可能我音樂上面，我自己都可以有一個維生嘅方法。」張彥博指自己有教音樂，亦有做生意，所以少拍劇對他來說都沒有太大影響：「平有平使咁，我覺得我而家生活係舒服嘅，感恩嘅。」

雖然張彥博表示自己唔大使，但被問到有否做兼職幫補收入。(梁碧玲 攝)

自小他已經有積穀防饑這個念頭，所以他在當初「搵到桶金」的時候，已經把錢交了給家人幫忙做小投資，自己就應使則使：「我唔係好使錢嘅，我除咗使喺啲音樂、樂器、嗰啲嘢之外，同埋基本嘅transport之外。」

自小張彥博已經有「積穀防饑」這個念頭，所以他在當初「搵到桶金」的時候，就已經把錢交了給家人幫忙做小投資。(梁碧玲 攝)

說到花錢在音樂上，張彥博坦言花了很多錢在音樂路上，因為他曾經自資出碟：「我出碟啦，我全部都係自資㗎嘛。因為我又冇唱片公司，如果我成世人裏面，我諗我自己都投資超過一百萬落去，即係儲嘅錢都揼咗落去裏面做。」雖然他花費過百萬在音樂路上，但就預計沒有回報：「預咗係一個冇return，不過係自己追夢嗰樣嘢。」他更指出各人的選擇都不同，有人選擇買樓安居樂業，但自己就選擇了追夢。他認為：「未必一定有回報，但我覺得將來老咗再睇返自己作品之後我會好感動。」

說到花錢在音樂上，張彥博坦言花了很多錢在音樂路上，因為他曾經自資出碟。(梁碧玲 攝)

至於花費一百萬來追夢，自己覺得是否值得？他表示：「細個揼落去嘅時候唔知㗎嘛，即係好似譬如我做首歌，做個promotion拍個MV咁，你可能洗八萬九萬咁樣。」他笑言自己喜歡就沒有遺憾，而最深刻的情況，他指大概七年前出了一首歌叫《圓缺》，而他的MV主角是他跟嫲嫲：「我邀請咗我93歲嘅嫲嫲嚟拍我嘅MV，做咗我女主角。」

至於花費一百萬來追夢，自己覺得是否值得？(梁碧玲 攝)

張彥博提到因為近年家人身體出現問題，而他亦兼負了照顧家庭的責任，而經濟壓力方面，他坦白是有的：「我相信經濟上都有一定壓力，我都同媽咪話唔使驚啦，我自己跑到show，我跑到我返嚟撐。」他表示在自己的能力範圍內盡力地去令家繼續享受生活。