75歲前TVB神級演技男神近況曝光　姚瑩瑩貼合照一狀況令網民擔憂

現年75歲的劉松仁，入行多年演出過多部經典作品，包括《陸小鳳》、《京華春夢》、《大時代》、《歲月風雲》及《名媛望族》等，等經典劇集至今仍令人津津樂道，神級演技早已得到認同，帥氣外表也成為不少人男神。不過近年屢傳他健康狀況欠佳，令影迷相當憂心。而近日，藝人姚瑩瑩在社交平台分享與劉松仁的合照，意外曝光其近況，再度引起熱議。

劉松仁演技堪稱神級。（VCG）

《大時代》作為經典神劇，當然有不少神角色，而劉松仁飾演被欺壓的弱智人士更是極為出色，不少人看到他被欺壓時都痛恨得咬牙切齒。（《大時代》螢幕截圖）

2012年《名媛望族》劉松仁與楊怡對手戲。（劇照）

姚瑩瑩與劉松仁曾合作劇集《魚躍在花見》並飾演情侶，近日她偶遇對方，開心合照並在社交平台寫道：「今日超開心撞到前輩松哥 #劉松仁 見到佢好精神，下次約埋其他一齊見。大家仲記唔記得魚躍在花見The Rippling Blossom 內的慕容澄同田嘉穗？」照片中，劉松仁以招牌眼鏡look示人，雖然頭髮花白，但面色紅潤、笑容滿面，精神狀態看上去相當不俗，不過身形依然瘦削，令不少網民擔憂：「松哥瘦了好多啊」、「仁哥宜家謝晒」、「保重身體啊」。

姚瑩瑩近日偶遇劉松仁，兩人開心合照。（小紅書圖片）

姚瑩瑩與劉松仁曾合作劇集《魚躍在花見》並飾演情侶。（劇集截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

劉松仁自2015年拍完TVB劇集《華麗轉身》後，便鮮有參與幕前演出。2021年，他曾被影到手持拐杖走路，且出現手震及口齒不清的情況，一度傳出中風消息。直至之前他為親自執導及創作的音樂劇《利瑪竇》宣傳時，才澄清息影並非因健康問題，只是已無太大戲癮，他更為音樂劇費盡心神，四出宣傳。而最近劉松仁又推出攝影集為慈善機構籌款，以個人隨筆「感言」，記錄生命不同階段的心路歷程，並赴深圳出席分享會，以實際行動「報平安」。

劉松仁近年身體狀況引起網民關注。（抖音）

劉松仁不時與好友聚會 。（米雪微博圖片）

對於中風傳聞，劉松仁過去曾回應暗示報導不實：「明白大家要搵食，你有你的崗位，我有我的崗位，你有你做，我有我做無所謂。如果到現在還計較這些，就叫做活得不明白。」他更幽默表示：「有些報道甚至說我死了，但身邊朋友自然知道真假，我就覺得不需要為不實的報道特意澄清。」

去年劉松仁為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳

劉松仁近日推出攝影集《松風捉影》