武打巨星12歲孫愈大愈靚仔滲「韓氣」　父子同框獲讚顏值超越爸爸

國際武打巨星洪金寶的兒子洪天明，與港姐太太周家蔚於2006年結婚，婚後育有兩子大仔洪大仁（TJ）和細仔洪竟稀（JT）。轉眼間，洪大仁已12歲踏入青春期，近日他與爸爸父子檔同框出鏡拍攝影片，帥氣外表吸引網民注意，大讚其顏值超越父親，更帶有「韓系Oppa」氣質。

洪天明一家四口曾一起亮相節目。（節目截圖）

一家四口幸福美滿，大家相中又見不見到大哥大洪金寶呢？（IG@janetchowkawa）

洪大仁（左）和弟弟洪竟稀（右），兩兄弟暴風式成長。（IG@janetchowkawa）

洪天明近年主力在內地發展，並迎合大環境於社交平台拍片做KOL。近日，他帶兒子到雲南西雙版納旅行享受親子時光，並在社交平台上傳父子溫馨片段，洪天明寫道：「今天帶兒子游泳，就是天氣有點涼 #親子時光」。影片中，兩父子游完水後坐在池邊享受美食，期間洪天明展露慈父一面，親了兒子臉頰一下，可見父子關係密切，但對比滿桌美食以以及溫馨畫面，網民焦點卻落在12歲的洪大仁身上。

近日洪天明帶兒子到雲南西雙版納旅行。（小紅書截圖）

享受親子時光。（小紅書截圖）

但天氣有點涼。（小紅書截圖）

期間洪天明展露慈父一面，親了兒子臉頰一下，可見父子關係密切。（小紅書截圖）

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洪大仁不僅遺傳了父母的高大身材，坐着時頭部已超過爸爸的肩膀，而且愈大愈靚仔，面上褪去稚氣，多了一份帥氣，面對鏡頭時略帶害羞，舉止斯文，不少網民大讚高顏值，鼻高高加上一雙單眼皮，甚有oppa氣質：「長大變好帥啊啊啊啊啊」、「兒子帥過老爸」、「似爸爸，但比爸爸靚仔」、「仔仔有啲韓仔氣質」。而值得一提的是，洪天明生母曹恩玉是韓國人，因此洪大仁隔代遺傳韓系長相亦不足為奇。而爺爺洪金寶一向視兩位孫子為「金叵羅」，如今大孫子顏值成為熱話，想必笑到見牙不見眼。

洪大仁擁一雙大長腿。（小紅書截圖）

父子檔拍住上！（小紅書截圖）

被讚高顏值！（小紅書截圖）

洪金寶視兩粒孫為「金叵羅」。（小紅書圖片）