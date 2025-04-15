王子涵因父親王晶鬧姜濤遭攻擊　淡然面對︰別把所有破事放心上

王晶日前（12日）因發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波，他稱「你殺左（咗）我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」後又突然刪文，再發文指「他沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲，香港以往的頂流，是許冠傑，譚詠麟，張國榮，梅艷芳，張學友，和陳奕迅。現在卻捧出了一個這樣水平的『頂流』。怪不得內地十三億人都恥笑香港。也認定香港娛樂圈『已死』！」

王晶近日突然在社交平台發文，怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」。（資料圖片）

王晶發文批評姜濤。（截圖）

王晶刪帖後再於微博發文。（微博）

有不少人都不滿王晶的言論，亦不明白他為何無緣無故發文鬧姜濤，網上更出現不少陰謀論講法，例如指王晶因為早前在內地演技真人騷《無限超越班》上，要求被「賣豬仔」的王星上演被綁架打畀女友的場景，網民炮轟王晶二次傷害受害者、很無良，推測他因此要「引戰」轉移視線。

王星上真人騷，要重演被綁架。（節目截圖）

王晶被指在別人傷口灑鹽。（節目截圖）

不過，除了王晶被鬧之外，其女兒王子涵（現改名王海榛，DaDa）亦遭殃及池魚，有網民在王子涵的IG舊文內留言罵她「死八婆」，其中一個帖文是她與譚嘉儀在鏡頭前穿貼身衫扭身跳舞，有網民用王晶鬧姜濤的口吻留言，疑替姜濤反擊：「冇樣冇身材舞都唔識跳，請你滾出娛樂圈」、「唔好搞錯，我都唔鍾意姜濤，不過我係好憎你老豆喺度X噏，可唔可以收佢收X」等等。

王晶與女兒王子涵一起主持網上節目《王晶笑看江湖》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王子涵因父親王晶的言論而捱鬧。（IG@dadadawongx）

王子涵離開TVB後，加入了保險公司。（IG@dadadawongx）

王子涵與譚嘉儀跳舞，突遭網民惡意抨擊。（IG@dadadawongx）

本身王子涵啲Post好多fans留言讚好，但王晶鬧姜濤事件後，就有網民在王子涵的post下留言發洩。（IG@dadadawongx）

王子涵昨晚（14日）再更新IG，疑就代父受靶一事回應，她說：「10年的經驗給了我一個強大心臟，感謝宇宙每次都給我力量令我變成更好的我。我沒事，感謝大家關心！學會愛自己多一點，別把所有破事都放在心上，負能量到處都是，就讓他自然地飄走吧。」

王子涵因父親王晶鬧姜濤的言論而被波及，她在IG發文回應事件。（IG@dadadawongx）