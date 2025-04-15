盧冠廷被問點先做到樂壇頂流唔使識跳舞：要真係識唱歌先

盧冠廷今日（15/4）現身西九戲曲中心出席《盧冠廷一生所愛演唱會2025》記者會。提到日前在《Chill Club頒獎禮2025》勇奪終身成就獎，獲得樂壇的肯定。盧冠廷接受《香港01》訪問時表示：「其實攞獎嗰日，我係唔知道香港原來有咁多歌手，成3百個歌手。以前邊有咁多，最多都係廿幾個人都盡啦。一間唱片公司咪幾個人，點知成幾百人，原來而家全人類都可以做歌星。當日我上台領獎見到有咁多歌聲，成3百名歌手喺度，真係嚇死我。」

盧冠廷今日（15/4）現身西九戲曲中心出席《盧冠廷一生所愛演唱會2025》記者會。（梁碧玲攝）

被問到要做到「頂流」歌手要具備什麼條件？盧冠廷表示：「條件就係要真係識唱歌先，呢個係主要。第二就係要有獨特嘅聲線，同埋你要係一個好嘅人，如果你唱歌有幾叻，但唔係一個好嘅人就會好快就玩完。就係加埋呢幾樣因數，你就會好快就會成『頂流』。（需唔需要跳舞好叻？身型好Fit？）呢樣我又唔識，唔知點話俾你聽，但有呢樣都有好大幫助嘅。如果唔識跳舞嘅，係咪唔可以做歌星？咁又唔係嘅。（指做到『頂流』？）做到『頂流』呢個位又唔係嘅，因為有啲唱歌唱到不得了做到『頂流』，佢都係唱到一碌木咁企喺台度唱俾你聽啫，係咪先，係用聲線去感動你，邊度會走圍跳來跳去啫，咁變做咗小丑啦。除非你跳舞真係好叻，咁又唔同喎。」