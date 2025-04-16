宇宙巨星30歲大仔激罕曝光似足餅印　港大畢業與繼母慶生相處融洽

「宇宙最強」甄子丹與汪詩詩育有一對子女甄濟如（Jasmine）及甄濟嘉（James），一家四口不時一起出席活動，幸福美滿。即將迎來44歲生日的汪詩詩，雖然未到生日正日，但連日來已舉行連串慶祝活動，她在IG限時動態分享了多張靚相，原來她與繼子甄文焯（Jeff）的生日相近，兩人更一起慶生！

模範夫妻。（IG@sweetcil）

甄子丹夫婦同囡囡甄濟如（Jasmine）。（IG@sweetcil）

囝囝甄濟嘉（James）。（IG@sweetcil）

甄子丹與汪詩詩育有一對子女。（IG@sweetcil）

一家四口。（IG@sweetcil）

全家出動。（IG@sweetcil）

汪詩詩同妹妹汪圓圓一起慶生。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

相中所見，甄子丹與前妻梁靜慈所生的兒子甄文焯（Jeff）激罕露面，今年30歲的他戴了眼鏡，外表斯斯文文，同爸爸十分似樣，十足餅印一樣！甄子丹亦有曬出兩父子的合照，並寫道：「Happy birthday to my son. 」甄子丹在1993年與從事廣告工作的梁靜慈相戀，兩人拍拖短短3個月就在美國秘密註冊結婚，可惜這段婚姻維持不夠1年就離婚收場，但女方已懷有身孕，並在1995年誕下兒子。有指甄子丹每月都會給5萬贍養費前妻，並安頓前妻同大仔住在千萬豪宅，他亦曾公開對前妻表示感激：「養到個仔咁大，佢功勞唔少。」

甄子丹為大仔甄文焯（Jeff）慶祝生日。（IG截圖）

相處融洽。（IG截圖）

餅印一樣！（IG@donnieyenofficial）

餅印一樣！（IG@donnieyenofficial）

據知甄文焯自小成績優異，曾就讀名校喇沙書院，並畢業於香港大學，性格好動活躍的他曾參加學校不同的課外活動，遺傳了爸爸演藝細胞的他積極參加大學劇社活動，並曾在校際話劇比賽中獲得「最佳導演獎」及「最佳劇本獎」，相當出色！

甄子丹的三個仔女。（IG@donnieyenofficial）

相處融洽。（IG@donnieyenofficial）

相處融洽。（IG@donnieyenofficial）

兩父子感情好好。（IG@donnieyenofficial）