鄧兆尊被陳秀珠叫多做善事後　即去重建佛寺：但我都會繼續講嘢

鄧兆尊早前在網台節目《娛樂好好玩》中爆料指，某女星同時與6位富豪交往，後來意外懷孕，但6位富豪都不肯「認頭」，只每人丟低100萬就走人。鄧兆尊當時列出8大線索，指明女星姓氏是陳、李、張、黃、何之一，多拍古裝、非港姐出身等等，惹來外界揣測女星身分，育有一位養子的張慧儀，早前已激動澄清不是自己，更說：「大不了驗DNA！」

鄧兆尊大爆有女星同時與6富豪交往，大肚後想漁翁撒網收錢，但六個都唔認頭。（YouTube@娛樂好好玩）

張慧儀激動表示：「我係好認真澄清呢個絕對唔係我，我一啲都唔驚，大不了驗DNA，或者乜都得，我一啲都唔驚！」（YouTube@冰姐的花樣人生）

而多年前未婚生子、從未公開孩子生父身份的陳秀珠（珠姐），日前出席ViuTV劇集《麻甩媽咪》記招時被問起事件，她亦有點勞氣地說：「我有聽講過，我想勸佢不如做多啲善事，話晒佢阿爸都係慈善伶王，佢又咁多錢、咁多時間，就唔好講呢啲嘢喇，做啲有建設性嘅嘢啦，所以呢啲唔好回應佢呢啲嘢喇，唔好助長佢。」

曾未婚產子的陳秀珠，被問起有關傳聞時，勸鄧兆尊多做善事：「話晒佢阿爸都係慈善伶王，佢又咁多錢、咁多時間，就唔好講呢啲嘢喇，做啲有建設性嘅嘢啦。」（資料圖片/梁碧玲攝）

鄧兆尊昨晚（14日）在網台節目《娛樂好好玩》上都有回應珠姐，他說：「我有聽你講，做咗好多善事，噚日先做完。聽你講，即刻做！」他透露自己在剛過去的周末去了寺廟做競投，重建佛寺，被另一位主持問他做的事有沒有建設性，他即謂：「好有建設性！放心！好有建設性，放心，但我亦都會喺度繼續講嘢。我哋聽前輩講嘅嘢，跟住做返自己應該做嘅嘢。」他指接受珠姐意見，會改進，善事也會照做。

鄧兆尊在網台節目回應陳秀珠，透露有聽珠姐話去做善事。（YouTube@娛樂好好玩）