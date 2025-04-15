向佐大爆嚴父向華強不善於表達情感與過去有關：佢未叫過爸爸媽媽

向華強為《無限超越班》第3季擔任評審，並於節目內分享指向佐在娛樂圈發展平平，其實與自己過於嚴厲有關。指有次向佐於夜晚未夠10點想出街都被向太阻止，說到這裡一度哽咽：「那讓他很有壓力，對，這其實對他是...⋯不公平的。」

向佐大爆父親一個不為人知經歷。（梁碧玲攝）

向華強又提到向佐在上一季《無限超越班》演技「笑得要死」，認為導師曾志偉和吳鎮宇罵得他不夠強，但就十分欣賞向佐的勇氣，惹起網上關注。

向佐今晚（15/4）現身郵輪碼頭出席新車發佈會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我好多謝佢，我知佢好錫我嘅。咁其實佢呢一刻開心就得。」至於向華強指曾志偉和吳鎮宇罵得不夠，向佐表示：「其實舊年我係想聽一啲真說話，因為佢哋係講咗好多真話出嚟，咁我真係好開心。（爸爸多唔多面前表達佢對你嘅愛？）佢從來都唔俾面我。（唔鍾意就打！）哈哈，你問我後面嗰個，我阿爸從來都唔俾面我㗎，但我知佢好錫我。父母又點解要俾面你呢？一定要講出真話，佢係想你好。咁所以點會俾面個仔㗎，我係未聽過。其實佢係一位好中國式嘅老豆，佢係一位嚴父嚟，因為佢嘅出生，佢係未叫過爸爸媽媽，你明唔明，咁所以佢係唔識點樣去表達。就好似佢拍第一部戲，導演叫佢叫爸爸，佢行到去個父親面前佢係叫唔出，因為佢未叫過。（會唔會同爸爸做個節目，分享俾大家知兩人父子情？）下次，我都會上呢個節目客串。」