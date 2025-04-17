TVB隱形富豪被捕搭地鐵生活極貼地　擁7000呎豪宅廿年前已值4千萬

人稱「潘翁」，75歲的潘志文在影視圈逾半個世紀，他在TVB劇集《以和為貴》、《EU超時任務》、《幕後玩家》及《再創世紀》同是飾演中風的角色，被網民封為「御用中風王」。現實中，有指潘志文非常富貴，28年前TVB 的《城市追擊》就介紹過他的7,000呎豪宅，當年已經住得豪過「吸金王」陳豪。日前，他就被捕獲搭地鐵，生活依然貼地！

好貼地！（小紅書照片）

由於在《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》演中風角色，潘志文成為TVB「御用中風王」。（《再創世紀》劇照

潘志文和江美儀在《羅密歐與祝英台》中很搶眼。（IG：elenakongmayyee）

潘志文當年不但是藝人，還做製衣生意，工作繁忙亦應賺到不少，所以就選了這間位於山上的獨立屋。這裡周圍沒有高樓大厦，環境安靜和保安森嚴，沿路要經過多個電閘才能進入。

潘志文的豪宅位於郊區。（網上截圖）

潘志文說「做嘢辛苦，希望休息時回到屋企，有些大自然的景色。」所以這豪宅有海景、園林景，還有一個可夜觀天像的「觀星台」。

工作後最舒服訧是回到安樂窩。（網上截圖）

一樓的巨型客飯廳以玻璃做牆身，外面有一個5,000多平方呎的花園，兩個地方合起來招呼過百賓客都無問題，所以潘太太就經常呼喚朋友回來。

這個大廳好寛敞。（網上截圖）

二樓有1,000 呎，是客房和潘志文的書房，他在此處理公事外，還會練書法。

原來潘志文也是書法愛好者。（網上截圖）

三樓亦是1,000呎，是潘志文兩夫婦的睡房，連同浴室和桑拿房。床的擺放位置是經過特別安排，讓他們起床一眼就望到外邊的無敵大海景。

坐在床上就可以見到外邊的海景。（網上截圖）

四樓的天花板有一個大天幕，拉開簾幕就可以望到天空，天氣好時就可以上來賞月數星星，真的好浪漫。

拉開上邊的簾幕就可看到天空。（網上截圖）

花園內有一個接收電視的衛星天線，其他人可能覺得它浪費地方，潘志文就很巧妙地，把這個衛星天線當成大太陽傘，在下邊放枱櫈，閒時在這裡下午茶。

衛星天線搖身一變成為太陽傘。（網上截圖）

後花園有個大泳池，面積比某些私人屋苑的泳池還要大，加上周圍的裝潢，會以為自己身處度假酒店內。

這個泳池好像渡假酒店。（網上截圖）

這間豪宅又豪又大又靚，所以當年很多藝人都慕名前往參觀，當中就包括郭富城和成龍。被問到會否遇到好價錢就出售？潘志文說：「錢唔係問題，最緊要係有人認同我的設計。」