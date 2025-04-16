Tyson Yoshi簽名落女歌迷心口　親解震撼過程：佢一嘢捋高件衫！

30歲獨立歌手程浚彥（Tyson Yoshi）推出新唱片《Rocket 666》，近日他在台灣舉辦戶外簽唱會，兩名女粉絲要求Tyson Yoshi在她們胸部上簽名，Tyson Yoshi答應，簽名過程卻顯得小心翼翼，避免不必要肢體接觸。Tyson Yoshi今日（16日）出席尖沙咀「BE 啡 CAFÉ」時解畫，他笑言：「細個學毛筆啲功力出返嚟囉，完全冇掂到人哋！」Tyson Yoshi詳細解釋來龍去脈：「第一個都震撼㗎啦，唔係成日有㗎嘛呢啲情況，咁就完㗎啦！第二位支持者嚟嘅時候著T恤，包得好實，跟住佢同我講話『你之前上節目話好大嗰啲（胸）同啲Bra都係假嘅，我係真嘅！』我諗咩意思呀？跟住佢就一嘢捋高件衫！我就嘩！」有網民斥該舉動「噁心」，Tyson Yoshi霸氣指：「簽嗰個又唔係佢，俾人簽嗰個又唔係佢，Post出嚟梗係求關注㗎啦！所以多謝佢關注！」Tyson Yoshi笑說「最幸福係支唇膏」，至於再有下次他笑言：「唔好要我難做！」

Tyson Yoshi幫女歌迷胸前簽名。（IG@tysonyoshi）

成功攞到簽名嘅女歌迷流露「勝利笑容」。（IG@tysonyoshi）

7月婚禮即將來臨，Tyson Yoshi透露未婚妻Christy負責籌備婚禮，「我負責籌資金！」至於有報道指他豪花200萬在意大利搞婚禮，他稱地點未定，但笑言想在泰國搞，「踩電單車出場，騎大笨象。」

Tyson與Christy關係穩定。（Tyson Yoshi Instagram圖片）

Tyson Yoshi與周殷廷（Yan Ting）合唱新歌《1994》MV被影帝黃秋生狠批「太垃圾」，Tyson Yoshi指為黃秋生批評MV感到傷心，「試問有邊個可以俾影帝咁鬧呢？」但Tyson Yoshi不介意被斥歌曲「垃圾」，他認為：「唔同年代嘅人Get嘅嘢唔同，可能佢聽嘅嘢再舊啲，喺佢眼中可能嗰啲好聽。」除了鼓勵他再創作歌曲前傳，他更多謝黃秋生令新歌再爆紅。

Tyson Yoshi轉發秋生點評片段。（網上圖片）

好友姜濤被王晶導演斥「人肥歌雞舞賤」，Tyson Yoshi認為不需要發短訊鼓勵，他笑說：「我俾秋生哥鬧佢都冇Send Message畀我啦！佢叻仔嚟㗎！Ok嘅，自己嘅嘢自己處理。成世人都會俾人鬧㗎啦，俾人鬧又有流量，Why not？」

Tyson Yoshi出席品牌活動宣傳。（梁碧玲 攝）