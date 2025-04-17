王晶發文怒轟蕭若元係賤王之王：拿人家的努力來騙當做自己的龜蛋

王晶早前一片微博發文鬧姜濤「人肥歌雞舞賤」引起全城熱討，事後刪文又再發文，以為事件告一段落，昨晚（16日）晚上晶哥又再微博發文，不過今次鬧的不是姜濤而是蕭若元，從文中可看到晶哥怒火中燒，指蕭若元是賤王之王，更數他五宗罪，還揚言：「⋯⋯我終有一日趁他未死會去台灣打他一鑊！」發文如下：

「我在香港混了幾十年，見到好人與壞人，一生遇好不少。但下流賤格的人更多，而其中有一個賤到無敵的人，永遠吹噓自己有多利害，其實一輩子靠吹牛托拍，拿人家的努力來騙當做自己的龜旦，就只有一個賤王之王蕭若元！此人爆廠欠債逃去台灣，還天天唱衰香港，我的鹿鼎記，周星馳的唐伯虎點秋香，他走去跪求向華勝，送股票兼送錢求掛個監製名，就自稱編劇。你如此利害，為何拍出冰封俠這種爛片中的爛片，三D肉蒲團人體爆炸？以前邦助過他的邵逸夫太太方小姐，方才逝世就在專欄講出一些不堪入耳的下流說話，要向太對他大罵一頓才肯收口。自稱才子教人炒股，卻被大家叫做燈神。當年同白小姐拍拖，激到人要找黑社會閹了他。走到那裏害人到那裏，把親姐的生意敗盡，再累到兒子蕭定一也幾乎一無所有。自己就跑路去台灣不敢回港。我真同情蕭定一，有個這樣的父親，真是慘不堪言。這人一世不會敢回香港，但我終有一天趁他未死會去台灣打他一鑊！」

王晶昨晚發文鬧蕭若元，更揚言去台灣找他算帳。

但王晶為何突然鬧蕭若元？原來昨晚蕭若元在他的YouTube出片標題為「王晶近年票房仆直冇得撈？要鬧姜濤「人肥歌雞舞賤」博流量！講句公道話 王晶冇品言論禍及親女！」，片中狂數王晶不是，一開首就說：「大家都知我對王晶非常『尊重』嘅，我同佢合作過十幾部電影，佢係一個四、五十年如一日，堅持拍爛片嘅導演，呢種毅力係好難得嘅⋯⋯」片長13多分鐘不斷狂鬧王晶，難怪晶哥要發文還擊。